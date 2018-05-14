Порошенко лично присмотрит за испытанием "Джавелинов"

Украинские военные до конца этого месяца буду проводить испытания противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Как пояснила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, "предоставление Украине "Джавелинов" подтверждает ослабление позиций России на международной арене. Кроме того, президент планирует до конца мая принять участие в испытаниях этих "Джавелинов" на наших полигонах".

Напомним, Украина запросила у США 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом, что две из них будут использоваться для запчастей.

Ранее в украинской прессе проявилась информация, что представитель проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, будто в полку "Азов" уже имеется летальное оружие из США. Толлер отметил, что речь идет о гранатометах, которые точно были у бойцов "Азова" уже в июле 2017 года. Вероятно, речь идет об модернизированном в США советском гранатомете РПГ-7 - PSRL. Но поставки на Украину этих гранатометов начались еще в 2016 году.

Любопытно, что конгресс США в мае прошлого года запретил расходование средств, выделяемых по военной линии Украине, на поддержку тогда еще батальона "Азов".

Что касается нынешней информации о поставках или не поставках Javelin, то каких-либо заявлений официальных представителей Киева или Вашингтона на этот счет было.

Комплексы же TOW активно применяются боевиками антиправительственных группировок в Сирии.

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