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Источник Правда.Ру

Порошенко лично присмотрит за испытанием "Джавелинов"

Мир

Украинские военные до конца этого месяца буду проводить испытания противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Порошенко лично присмотрит за испытанием "Джавелинов". 386880.jpeg

Как пояснила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, "предоставление Украине "Джавелинов" подтверждает ослабление позиций России на международной арене. Кроме того, президент планирует до конца мая принять участие в испытаниях этих "Джавелинов" на наших полигонах".

Напомним, Украина запросила у США 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом, что две из них будут использоваться для запчастей.

Ранее в украинской прессе проявилась информация, что представитель проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, будто в полку "Азов" уже имеется летальное оружие из США. Толлер отметил, что речь идет о гранатометах, которые точно были у бойцов "Азова" уже в июле 2017 года. Вероятно, речь идет об модернизированном в США советском гранатомете РПГ-7 - PSRL. Но поставки на Украину этих гранатометов начались еще в 2016 году.

Любопытно, что конгресс США в мае прошлого года запретил расходование средств, выделяемых по военной линии Украине, на поддержку тогда еще батальона "Азов".

Что касается нынешней информации о поставках или не поставках Javelin, то каких-либо заявлений официальных представителей Киева или Вашингтона на этот счет было.

Комплексы же TOW активно применяются боевиками антиправительственных группировок в Сирии.

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СМИ: США не будут поставлять Украине "Джавелины"

 

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Темы украина джавелин порошенко
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