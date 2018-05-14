У провинциальных должников по ЖКХ отберут имущество

Ульяновский филиал "Энергосбыт Плюс" ужесточил меры по взысканию задолженности с физических лиц.

С начала 2018 года руководство компании подготовило и направило в мировые суды 970 заявлений на выдачу судебных приказов общей суммой 12,9 млн.рублей.

По долгам за тепловую энергию в Службу судебных приставов было предъявлено к принудительному взысканию 1212 заявлений на сумму 14,1 млн рублей.

Как пояснила руководитель управления продаж энергии Ульяновского филиала "Энергосбыт Плюс", клиентам отправлено уже 16 368 уведомлений о задолженности на сумму 173,7 млн.рублей.

По окончанию успешно проведенного отопительного сезона, Ульяновский филиал "Энергосбыт Плюс" напоминает о необходимости погашения задолженности. Игнорирование счетов за коммунальные услуги влечет за собой несвоевременные и неполноценные ремонтные компании, что сказывается на состоянии сетей и в итоге - на качестве предоставляемых услуг.

Напомним, совсем недавно Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, какие проблемы больше всего волнуют российских граждан. По итогам опроса, больше всего россиян тревожат проблемы, связанные с ЖКХ. В общем-то, подобные данные нисколько не удивляют. Реформа ЖКХ, завышение цен на услуги, неопределенность - все это заставляет задуматься.

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