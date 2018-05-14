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Источник Правда.Ру

Экс-генерал бундесвера: Россия вернула войну в Европу

Мир

Немецкий генерал в отставке Ханс-Лотар Домрёзе считает, что угроза столкновения РФ и Запада является реальной. 

Экс-генерал бундесвера: Россия вернула войну в Европу. 386877.jpeg

Как пишет DW,  Домрёзе до выхода в отставку в 2016 году был одним из самых высокопоставленных генералов бундесвера. Помимо прочего, он служил в Генштабе, командовал международными силами в Афганистане и возглавлял командование Объединенными силами НАТО в нидерландском Брюнсуме. 

По его словам, проблемой в отношениях НАТО и России является "аннексия" Крыма. "С моей точки зрения, совершенно понятно, что НАТО и Запад не собираются нападать на Россию".

"Не скажу, что Путин собирается напасть на нас. Но в 2014 году российское правительство нарушило несколько международных договоров, был аннексирован Крым, а на востоке Украины у них больше танков, чем у бундесвера. Поэтому отношения с НАТО и Западом охладели. Это понятно, ведь Россия вернула войну в Европу", - отметил генерал. 

Домрёзе также исключил, что Россия нападет на страны Балтии. Он подчеркнул, что "своенно-технической точки зрения они могут это сделать, это небольшие страны. Но зачем? Там нет нефти, выход к Балтийскому морю у России есть. Это было бы сомнительное достижение, а потери были бы огромные и риск Третьей мировой войны. Я не думаю, что президент Путин и его советники это приветствуют". 

На вопрос, насколько бундесвер зависит от больших транспортных самолетов, таких как Ан-124, генерал отметил, что по идее можно использовать американский самолет С-17, у которого вместимость больше, или другие варианты. "То есть полной зависимости нет. Когда быстро нужно было отправить куда-то большой контингент, например, в Мали, где была развернута миссия ООН, мы с удовольствием пользовались услугами "Антоновых", отметил он.

Генерал подчеркнул,что, скорее всего,  Западу удастся выйти на конструктивный диалог с Россией, "если мы скажем, что наша цель - по крайней мере, постараться вместе сохранить мир". При этом представитель бундесвера ни слова не сказал о бомбардировках НАТО в Югославии, так что вопрос, кто и что куда принес, является открытым. 

Напомним, по сравнению с Россией, НАТО тратит на вооружения в 10 раз больше средств. Многие страны полагают, что, присоединившись к НАТО, получат защиту. Но в ситуации ассиметричного военно-стратегического баланса эффект будет противоположным. Если США или НАТО ударят с одной из баз вблизи границ России, российское командование не успеет среагировать.

То есть НАТО предлагает России на выбор три альтернативы.

1. Сдаться и согласиться с ролью вассального государства США;

2. Ожидать, когда НАТО нанесет первый удар, и в результате лишиться возможности защититься;

3. Ударить первой, применив тактическое оружие против ракет и баз НАТО в Европе, представляющих собой прямую угрозу, - и надеяться, что США не захотят отомстить, рискуя получить контрнаступление на собственной территории (Дональд Трамп уже намекнул, что США не намерены безоговорочно вступаться за своих партнеров по НАТО).

Президент Путин дал понять, что Россия обдумывает третий сценарий. Вопрос лишь в том, когда. В любом случае, Европа окажется проигравшей.

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Темы нато армия россия
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