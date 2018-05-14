США создают военную базу в Сирии

Американские войска в сирийском городе Манбидж создают новую военную базу.

Сообщается, что база предназначена для размещения американских войск, а также французской армии, которые в настоящее время находятся в городе.

Напомним, ранее Манбидж был захвачен курдами в наступлении при поддержке США. Турция возражала против этого на том основании, что Манбидж не является курдским городом, и потребовала, чтобы курды ушли.

Ранее Турция неоднократно угрожала атаковать город военным путем. В итоге МИД Турции предложил провести переговоры с США по урегулированию ситуации в Манбидже.

При этом у Франции есть войска в других частях территории под контролем западной коалиции, но Турция очень агрессивно отреагировала на сообщения, что они отправят войска в Манбидж для координации с американскими и британскими силами.

Турецкие чиновники также обвинили других крупных членов НАТО в поддержке террористов. Президент Турции Эрдоган предположил, что Турция будет вынуждена захватить всю курдскую территорию на севере Сирии.

Напомним, в конце июня 2017 года президент Турции Эрдоган заявил, что его страна сделает все возможное, чтобы курды не создали государство на севере Сирии. Турецкий лидер подчеркнул, что готов к новой военной операции.

Эксперты не исключают обострения ситуации, несмотря на то, что действия Эрдогана не поддерживает ни Россия, ни США. Между тем Анкара обвиняет американцев в пособничестве террористам, ведь Вашингтон поставляет курдам оружие и технику.

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