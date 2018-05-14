Российские наземные РЛС превосходят американские истребители F-22A, лишая их стратегического преимущества.
Как пишет издание "Красная звезда", российская техника заранее обнаружила самолеты ВВС США, приблизившиеся в минувшую пятницу над нейтральными водами Тихого океана к бомбардировщикам Ту-95МС.
По словам командующего дальней авиацией ВВС России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, расчеты российских наземных РЛС, обнаружив приближение к стратегическим бомбардировщикам иностранных истребителей, заранее оповестили ороссийских летчиков.
При этом командир группы бомбардировщиков подполковник Александр Манягин подчеркнул, что пилоты F-22A вели себя корректно, никаких агрессивных намерений не демонстрировали.
Кобылаш подчеркнул, что американские пилоты "сопровождали наших "стратегов" порядка 48 минут. При этом была задействована только одна пара истребителей.
"Правда.Ру" ранее сообщила, что F-22 Raptor считается одним из наиболее передовых самолетов в мире, однако он уступает российскому Су-35. В частности, американский истребитель "не видит" цель в инфракрасном спектре, тогда как российские самолеты обладают такой возможностью.
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