Видео: в Турции столкнулись самолеты с туристами

В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Несмотря на то, что никто из пассажиров или членов экипажей не пострадал, по крайней мере, одна из машин получила серьезные повреждения.



Простой способ избавиться от аэрофобии

Издание ura.news опубликовало видео, на котором видно, как выезжающий на взлетную полосу Airbus A330 корейской компании Asiana (он должен был лететь в Сеул) практически срубает крылом киль лайнера А321 Turkish Airlines, прибывшего в стамбульский аэропорт с Кипра.

Пожарные, своевременно оказавшиеся на месте происшествия, предотвратили возможность возгорания.

О причинах произошедшего достоверной информации пока нет, специалисты занимаются проверкой технического состояния авиалайнеров.

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