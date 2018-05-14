Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию

В США вышла книга сенатора Джона Маккейна "Неуемная волна" - прощальное выступление и призыв бороться с "путинской" Россией.

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Как пишет The Guardian, Маккейн является "американским патриотом, героем и политиком" и не уйдет без последнего боя. В своей книге политик сообщает, что в своё время передал "досье Стила" на Трампа и Россию тогдашнему директору ФБР Джеймсу Коми.

По мнению Маккейна, Россия и Путин ведут "информационную войну", направленную против основ американской демократии, а также против свободных и честных выборов.

При этом Маккейн утверждает, что свержение Саддама Хуссейна и замена его на "рудиментарную демократию" всё равно было бы достаточным основанием для войны в Ираке.

Что касается России, то тут Маккейн всегда отличался непримиримостью суждений. В свое время на передаче Fox News Sunday, комментируя встречу американского лидера Дональда Трампа с главой российского внешнеполитического ведомства, сенатор заявил, что министру иностранных дел РФ "нечего делать в Овальном кабинете".

Он также отметил, что Лавров является "марионеткой бандита и убийцы" и "пропагандистом и приспешником" Владимира Путина. В США Маккейна тоже не сказать что любят.

Ранее сообщалось что в Америке Маккейн оказался "самым непопулярным сенатором в США". Его антирейтинг составил 53-55%. Уже даже в США никто не строит по его поводу иллюзий.

Напомним, Маккейн был известен исключительно тем, что воевал во Вьетнаме и попал там в плен. Что характерно, позже выяснилось, что он сотрудничал там как пропагандист. В это связи антироссийская "ястребиность" Маккейна тоже обретает вполне материальный и финансовый смысл.

Авторы The Guardian отмечают, что Америка Маккейна - это воплощение идеалов, а не земля крови и грязи. По словам сенатора, "мы - граждане республики, созданной на общих идеалах и выкованной в новом мире, чтобы заменить племенную вражду, которая мучила былой мир".

Книга Маккейна - это его прощальное выступление, смесь личного и политического, подытоживает издание.

"Правда.ру" писала в июле, что у 80-летнего политика обнаружили рак головного мозга. Опухоль удалили, врачи говорят, что сенатор идет на поправку. Президент США Дональд Трамп уже пожелал Маккейну скорейшего выздоровления, заявив, что тот "всегда был бойцом".

Сам Маккейн пообещал вернуться в строй после выздоровления. Его слова передал другой сенатор-русофоб Линдси Грэм.

"Говорил с Джоном, он сказал: "Да, мне придётся пробыть здесь несколько дольше, чтобы пройти лечение, я вернусь". Мы поговорили минут пять, вы знаете, это будет непростой путь, но он сказал: "Бывало и похуже"", - приводят СМИ слова политика.

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