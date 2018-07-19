Правительство Германии: в США военные производят "Новичок"

Американские военные признали, что производят несколько различных вариаций нервно-паралитического вещества "Новичок".

Об этом говорится в распространенном правительством Германии документе — "76 ответов на вопросы депутатов Бундестага об отравлении Алексея Навального".

Запросы в правительство ФРГ направили депутаты от политической партии "Альтернатива для Германии".

Отмечается, что федеральное правительство ФРГ "после доказательства отравления Навального боевым веществом "Новичок" возложило ответственность на все страны-участницы Конвенции ОЗХО".

На вопрос, известно ли правительству, что Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене определил химическое соединение яда в организме Навального как "ещё более токсичное и опасное, чем то, которым в 2018 году были отравлены агент военной разведки Сергей Скрипаль и его дочь", дан ответ:

"Об этом неизвестно".

Кроме того, в ответах подчеркивается, что "существуют подтверждённые факты, что "Новичок" доступен не только государственным, но и частным лицам".

"Доказано, что уже в середине 90-х годов некоторые преступные группировки обладали нервно-паралитическими веществами из группы "Новичок".

В январе 1997 года "Вашингтон таймс" процитировала американского эксперта по химическому оружию, который дал подробную информацию о различных ядах группы "Новичок".

А в 2018 году армия США призналась в производстве различных вариаций "Новичка"", — говорится в документе.

В нем также сообщается, что глава британской "Лаборатории наук и технологий обороны" в Портон-Дауне Гэри Айткенхед объяснил, что "владельца" токсина трудно найти. Он сказал, что даже в случае с отравлением Скрипалей его лаборатория смогла обнаружить следы "Новичка", однако участие госструктур в отравлении было "предположительным" и "владельца" установить не удалось.

Хотя в 2018-ом было, напомним, громкое заявление, что "хозяева" нашлись.

Вот что тогда писала об этом "Правда.Ру".

Скоро станут известны "хозяева" "Новичка": полиция вычислила отравителей Скрипалей

Английским полицейским в ближайшем будущем станут известны имена отравителей экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Предполагается, что это банда из шести человек. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники, знакомый с ходом дела.

Сотрудники Скотленд-Ярда смогли установить личности тех, кто якобы устроил покушение на Скрипалей с применением отравляющего вещества "Новичок". В этом следователям помогли записи с камер наблюдения. Также были проверены данные всех граждан, которые приехали в Великобританию во время, когда было совершено отравление.

Собеседник издания утверждает, что сотрудники полиции уверены — предполагаемые преступники были родом из России.

Ранее сообщалось, что в операции по отравлению Сергея и Юлии Скрипалей участвовала группа из шести человек, во главе которой стояла женщина.

"Правда.Ру" писала о том, что Юлию Скрипаль отравили в Солсбери "спустя несколько дней" после получения доступа к секретному банковскому счету со 150 тысячами фунтов. Деньги якобы получены после продажи дома в Британии.

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