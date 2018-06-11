Украинские учебники опять перепишут. Теперь ради гендерного равенства

Очередное переписывание учебников началось на Украине — до 2024 года в них внесут изменения "для достижения гендерного равенства".

"Сделано это будет в рамках международной инициативы равных прав и возможностей для всех "Партнерство Биарриц", официальной участницей которого страна стала в сентябре", — сообщил министр образования и науки страны Сергей Шкарлет. "Этот процесс уже стартовал. Учебники уже переделывают с учетом гендерного равенства. Не только мама может раму мыть. Мы уже работаем над изданием новых учебников, есть план реализации", — сказал Шкарлет в интервью изданию "Страна. ua".

По его словам, "папу" и "маму" в "родителя 1" и "родителя 2" переименовывать не будут:

"Пока я такого не видел. "Партнерство Биарриц" курируется офисом первой леди Украины Елены Зеленской и народными депутатами. Нам не ставили задач по поводу "родителя 1" и "родителя 2", по поводу однополых браков. В этом соглашении речь идет о гендерных ролях", — отметил министр.

К слову, ранее Минобр Незалежной вообще предлагал "для толерантности" упразднить слово "родители".

Вот что рассказывала об этом "Правда.Ру".

На Украине наложат табу на слово "родители"

Министерство образования Украины выступило с предложением убрать из школьной литературы слово "родители" и заменить его менее конкретным термином "родные". Как заявили в пресс-службе ведомства, использование этого слова является дискриминацией по отношению ко многим украинским школьникам.

Как заявляют представители министерства образования Украины, многие школьники не могут найти в школьных учебниках ни себя, ни тех обстоятельств, в которых они существуют. Дело в том, что, по данным министерства, на сегодняшний день чуть менее половины украинских школьников воспитываются в неполных семьях. Поэтому, как уверяют представители ведомства, такие формулировки, как "расскажите о том, как вы с родителями провели выходные" обращают внимание школьников на его ограниченные возможности в связи с отсутствием одного из родителей и могут даже развить у ребенка комплекс неполноценности.

Не обошли вниманием в министерстве образования Украины и рисунки, представленные в школьных учебниках. Инициатива ведомства распространяется на те из них, где изображаются полные семьи. Такие рисунки ведомство также предложило к запрету.

Совсем недавно министерство образования уже поднимало вопрос того, что же содержится в украинских школьных учебниках. Так, в ведомстве приняли решение изъять те из них, в которых встречаются слова типа "жиды", "негры" и "цыгане".