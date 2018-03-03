Украинский цензор рассказал о причинах запрета Булгакова и Ильи Муромца

Чиновник украинского Гостелерадио Сергей Олейник рассказал, что к ввозу на Украину запрещен ряд книг, изданных в России.

"На Украине будет крайне весело и крайне кроваво"

Немилость цензора Незалежной пала в этот раз на "Мастера и Маргариту" Булгакова, произведения Бориса Акунина об Эрасте Фандорине и некоторые другие.

Как сообщает портал "СТРАНА.UA", речь идёт о полутора миллионах экземпляров изданий нескольких авторов. Причём много в списке не самих книг, а их конкретных изданий.

Что и почему нельзя читать украинцам

По словам Олейника, среди запрещённых "доминируют книжки не антиукраинского содержания, а содержащие пропаганду в пользу государства-агрессора".

Например, в предисловии к булгаковскому роману украинские цензоры нашли упоминание "нежелательных" актёров:

"В предисловии к книге Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" упоминаются представители российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции на Украине внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", — пояснил Олейник.

А вот с книгами Акунина объяснение оказалось и вовсе скандальное:

Фандорин, по мнению Олейника, выглядит "недостаточно плохо" для представителя российских силовых структур.

"В качестве примера могу привести написанную им серию детективов про Эраста Фандорина, в которой российский силовик появился в образе не кровавого опричника, а истинного аристократа XIX века. И все описанные события происходили примерно в то же время, когда Московия вырезала черкесский народ", — заявил Олейник.

Но и это ещё не всё.

Книгу писательницы Елизаветы Дворецкой "Ольга, княгиня воинской удачи" не пустят на Украину из-за эпиграфа: "О России с любовью".

По мнению Олейника, эта фраза "звучит как издевательство над украинцами, особенно в свете сообщений о боевых потерях от российского оружия на востоке нашей страны".

Несколько изданий запретили к ввозу из-за ссылок на страницы издательств в сети "ВКонтакте" или на "Яндексе".

Книжку "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях" не пропустили, потому что богатыри названы русскими.

Книгу Оливера Стоуна "Нерассказанная история США" запретили к ввозу из-за якобы содержащихся там "мифов об украинском освободительном движении".

Книгу американского историка и писателя, выпускника Кембриджа Джона Хейвуда "Люди Севера. История викингов" — за то, что "автор трактует историю Киевской Руси с позиции политически ангажированной современной российской историографии. Например, Киевскую Русь называет Россией, а киевских князей — российскими".

Однако самое скандальное — по мнению "Страны.UA" — заявление Олейника -обвинение всех российских книг в пропаганде "русского мира".

К слову, борьба с литературой на Украине началась не сегодня.

Вот, к примеру,что уже рассказывала года три назад "Правда.Ру"

Украина объявила официальную поставку книг из Москвы контрабандой

В Сумской области сотрудники СБУ не пропустили через границу российские книги. Примечательно, что поставка продукции была заранее согласована и оплачена.

Но украинские правоохранители проявили странно рвение и объявили книги "контрабандой", о чем и сообщается на странице СБУ в "фейсбуке".

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками блокировали на Сумщине нелегальный ввоз в Украину книжной продукции с территории государства-агрессора, которая подлежит обязательному лицензированию Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины. Правоохранители установили, что отгрузка печатной продукции осуществлялось в Москве после оплаты и согласования соответствующего перечня изданий со стороны отечественных заказчиков", — сказано в официальном сообщении.

Сотрудники СБУ указывают, что задокументированы два таких эпизода "нелегального ввоза" российской печатной продукции — всего на сумму порядка одного миллиона гривен.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Украины запретили ввоз в страну девяти российских изданий, сообщил Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания.

Сообщается, что ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз в Украину из России восьми книг Валерия Синельникова и книги "Веселая компания" из серии "Сто точек. Соедини и нарисуй".

Причиной этого стал тот факт, что в выходных данных детской книги "Веселая компания" указано: "Отпечатано в России. Республика Крым", что является нарушением государственного суверенитета Украины.