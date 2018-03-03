Чиновник украинского Гостелерадио Сергей Олейник рассказал, что к ввозу на Украину запрещен ряд книг, изданных в России.
Немилость цензора Незалежной пала в этот раз на "Мастера и Маргариту" Булгакова, произведения Бориса Акунина об Эрасте Фандорине и некоторые другие.
Как сообщает портал "СТРАНА.UA", речь идёт о полутора миллионах экземпляров изданий нескольких авторов. Причём много в списке не самих книг, а их конкретных изданий.
По словам Олейника, среди запрещённых "доминируют книжки не антиукраинского содержания, а содержащие пропаганду в пользу государства-агрессора".
Например, в предисловии к булгаковскому роману украинские цензоры нашли упоминание "нежелательных" актёров:
"В предисловии к книге Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" упоминаются представители российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции на Украине внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", — пояснил Олейник.
А вот с книгами Акунина объяснение оказалось и вовсе скандальное:
"В качестве примера могу привести написанную им серию детективов про Эраста Фандорина, в которой российский силовик появился в образе не кровавого опричника, а истинного аристократа XIX века. И все описанные события происходили примерно в то же время, когда Московия вырезала черкесский народ", — заявил Олейник.
Но и это ещё не всё.
По мнению Олейника, эта фраза "звучит как издевательство над украинцами, особенно в свете сообщений о боевых потерях от российского оружия на востоке нашей страны".
Однако самое скандальное — по мнению "Страны.UA" — заявление Олейника -обвинение всех российских книг в пропаганде "русского мира".
К слову, борьба с литературой на Украине началась не сегодня.
В Сумской области сотрудники СБУ не пропустили через границу российские книги. Примечательно, что поставка продукции была заранее согласована и оплачена.
Но украинские правоохранители проявили странно рвение и объявили книги "контрабандой", о чем и сообщается на странице СБУ в "фейсбуке".
"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками блокировали на Сумщине нелегальный ввоз в Украину книжной продукции с территории государства-агрессора, которая подлежит обязательному лицензированию Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины. Правоохранители установили, что отгрузка печатной продукции осуществлялось в Москве после оплаты и согласования соответствующего перечня изданий со стороны отечественных заказчиков", — сказано в официальном сообщении.
Сотрудники СБУ указывают, что задокументированы два таких эпизода "нелегального ввоза" российской печатной продукции — всего на сумму порядка одного миллиона гривен.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Украины запретили ввоз в страну девяти российских изданий, сообщил Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания.
Сообщается, что ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз в Украину из России восьми книг Валерия Синельникова и книги "Веселая компания" из серии "Сто точек. Соедини и нарисуй".
Причиной этого стал тот факт, что в выходных данных детской книги "Веселая компания" указано: "Отпечатано в России. Республика Крым", что является нарушением государственного суверенитета Украины.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.