Польша приступает к строительству конкурента "Северного потока — 2"

Польша начинает строительство "Балтийского газопровода", который должен стать альтернативным источником российскому газу.

Оператор польской ГТС сообщил, что начались полевые работы и завозят трубы.

"Подрядчики проводят первые полевые работы в береговой части "Балтийского газопровода". Идет разметка геодезических маршрутов и доставка элементов инфраструктуры. Так выглядит доставка труб для строительства участка Голенюв — Цецежице", — сообщила польская Gaz-System в Twitter, опубликовав фотографии с места работ.

Оператор газотранспортной системы страны уточнил, что получил все разрешительные документы и завершил отбор подрядчиков.

"Мы завершили еще один важный этап проекта "Балтийского газопровода", связанный с отбором всех подрядчиков строительных работ. Мы заключили контракты со всеми подрядчиками по строительству, надзору, сертификации и основным поставкам материалов. Впереди у нас остался только этап строительства", — заявил президент Gaz-System Томаш Штепич.

Дольщиками проекта "Балтийский газопровод" выступают датский и польский операторы ГТС, Energinet и Gaz-System.

(c)baltic-pipe.eu.

"Балтийский газопровод" мощностью 10 млрд кубометров из Норвегии в Польшу планируют построить и запустить к концу 2022 года, когда заканчивается долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа. Госкомпания PGNiG уже заявила, что не будет продлевать его.

Напомним, что о намерении отказаться от российского газа Польша заявила ещё в 2018 году.

Вот, что тогда писала об этом "Правда.Ру"

СМИ: Польша решила построить альтернативу "Северному потоку"

Польские власти намерены бороться против российского газа и "Северного потока — 2", аргументируя это стремлением к энергетической независимости.

В этой связи поляки решили построить собственный газопровод через Балтийское море, сообщает Frankfurter Allgemeine. По данным издания, в Варшаве уже сформировали план по строительству собственного балтийского газопровода — однако, в отличие от "Северного потока", он должен вести не в Россию, а в Данию.

Таким образом, уже запущен процесс получения разрешения на строительство газовой системы, а также определён коридор прокладки в польских прибрежных водах, достигающий километра в ширину. Окончательное решение по строительству должно быть принято в этом году.

Как сообщала ранее "Правда.Ру", по мнению украинского эксперта Дмитрия Марунича газпровод "Северный поток-2" будет достроен вопреки активному противодействию США, ЕС и Киева.

Напомним, парламент Дании в 2017 году принял закон, по которому местный регулятор теперь может отказать в разрешении на прокладку трубы в территориальных водах страны по соображениям национальной безопасности и внешней политики.

"Наш фонд ожидал этого решения, и в Nord Stream2 готовились к этому", — сказал "Правде.Ру" Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности. "Мы подготовили на это ответ и проработали альтернативный маршрут", — заметил эксперт. Он пояснил, что контрвыпад предполагает обход территориальных вод Дании примерно на 10 километров дополнительного трубопровода, "что не сильно изменит геометрию проекта и слабо повлияет на стоимость и сроки реализации". "Десять километров — это в масштабах погрешности на трубе протяженностью 1000 километров", — сказал Александр Пасечник.

Дания не та страна, чтобы жестко зависеть от Вашингтона, продолжил эксперт, просто еще не все в Европе понимают грядущие от американцев угрозы по санкциям и предпочитают изучить вопрос.