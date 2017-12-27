Экс-директор Нафтогаза: Путин - страшный человек, который всё знает

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, который принимал прямое участие в подписании транзитного контракта Украины с Россией, как оказалось, до сих пор находится под впечатлением от переговоров с российским президентом.

Витренко назвал Владимира Путина опасным для Украины "врагом", с которым любому украинскому переговорщику следует быть крайне внимательным и "держать ухо востро".

"Как человек, который вел переговоры с Путиным, могу вам сказать, что он знает такие детали газовых договоренностей, которые знают только эксперты моей команды, а он президент огромной страны", — рассказал экс-директор "Нафтогаза".

И добавил:

"Он страшный человек, знает, что делает, и делает не на пользу Украины. Ощущение, что нужно быть каждую миллисекунду начеку, у меня было".

По его словам, что Путин "крайне опасен", он понял даже не во время переговоров, а намного позже.

К слову, именно Витренко, в бытность свою руководителем "Нафтогаза", настаивал на том, что покупать гах у России напрямую выгодно для Украины.

Вот, что писала об этом "Правда.Ру"

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Руководство "Нафтогаза" заявило о том, что Украина получила возможность закупать российский газ по рыночной цене без переплаты за транспортировку.

Как пояснил коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, прямые поставки голубого топлива из России будут выгодны для Украины.

По его словам, "если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена Словакии включает подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже".

Напомним, Стокгольмский арбитраж своим решением обязал украинскую компанию закупать у российской стороны не менее пяти миллиардов кубометров газа в год. Кроме того, "Нафтогаз" начиная с 2018 года должен будет выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов задолженности за поставки газа.

Витренко добавил, что на решение о покупке газа у "Газпрома" могут повлиять политические факторы, считает топ-менеджер. "Отдельный вопрос, будем ли покупать или не будем, потому что кроме цены есть еще другие аспекты, мы все прекрасно понимаем, политика, война…" — сказал Витренко.

"Правда.Ру" ранее писала, что 22 декабря Трибунал при Арбитражном институте торговой палаты Стокгольма отклонил требования ПАО "Газпром" на сумму $56 млрд.

Соответственно, руководство "Нафтогаз Украины" добилась уменьшения будущих обязательных годовых объемов закупки газа у Газпрома более чем в 10 раз в соответствии с фактическими потребностями в импорте газа.

При этом цена газа, полученного украинской стороной во 2 квартале 2014 года, снижена на 27% — с 485 дол./тыс. куб. м до 352 дол./тыс. куб. м.

Так как Нафтогаз пересмотрел условия контракта, то сэкономил $1,8 млрд на закупке газа, приобретенного в 2014–2015 годах.