В Крыму прокомментировали слова Зеленского о выборах на полуострове

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского, сделанное на Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее украинский лидер утверждал, что полуостров должен принять участие в местных выборах на Украине, которые запланированы на октябрь 2020 года.

Фикс утверждает, что то, о чем говорит Зеленский, невозможно реализовать в принципе. Также чиновник заявил, что считает слова украинского президента глупостью.

"Ни о каких выборах по законам Украины в Крыму не может быть и речи. Все это глупости. Подобные заявления вызывают только сожаление по отношению к нынешней украинской власти", - пояснил Фикс.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Украина собиралась наказывать жителей Крыма за "пособничество России".

Власти Украины после праздников планируют ужесточить ответственность за государственную измену и ввести наказание за коллаборационизм.

В стране будет введена уголовная ответственность за публичное отрицание "факта российской агрессии". Верховная Рада уже практически завершила работу над соответствующими законопроектами.

Напомним, речь об этом заходила еще в начале года, но тогда инициатива не получила поддержки, так как согласно проекту практически все жители территорий, которые Киев с 2014 года не контролирует, могли быть обвинены в "сотрудничестве с врагом".

Юристы внесли некоторые изменения в законопроект, и уточнили терминологию. Помимо ответственности за коллаборационизм Верховная рада в 2018 году может ввести уголовную ответственность за "отрицание факта российской агрессии".

Как пояснил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, "статья 34 Конституции Украины гарантирует свободу мысли и слова, право на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Однако эта же статья предусматривает возможность ограничения законом - в интересах национальной безопасности, территориальной целостности, общественной морали."

По его словам, новый закон вводится для того, чтобы защитить информационное пространство Украины. Со своей стороны, эксперты уже выражают опасения, что новые поправки в УК будут применяться по политическим причинам.

Сообщается, что 20 декабря СБУ задержала Станислава Ежова, замруководителя службы протокола премьер-министра Украины по обвинению в перевербовке российскими спецслужбами. Аналитики считают, что подобное использование закона может ударить по имиджу Украины.

В принципе, на Украине всегда было принято разбрасываться обвинениями в "работе на врага". В свое время известный украинский политолог Дацюк выразил чаяния многих украинских граждан - сторонников Майдана и противников России в отношении Крыма и Донбасса.

По мнению популярного эксперта, жителей воссоединившегося с Россией полуострова должна ждать депортация, принудительная украинизация, полная власть крымских татар, антироссийская промывка мозгов. Донбасс же долже быть зачищен от идей "русского мира" и пройти через концлагеря - и никак иначе.

Звучали версии, что "Россия должна перестать быть империей", а "ДНР-ЛНР и Крым должны войти в состав страны на условиях победителя".

Украинским властям также "необходим полный информационный контроль над СМИ ДНР-ЛНР со стороны Украины", "разрыв всех крупных экономических контактов между предприятиями ДНР-ЛНР и Россией", ополчению предлагается "эмигрировать в Россию или их арест на территории Украины с проведением через фильтрационные лагеря".

Радикальные политики заявили, что Донбассу необходима "жесткая украинская культурная политика на всей территории ДНР-ЛНР". Потому как "жителям ДНР-ЛНР после возвращения в состав Украины нужно будет долгие годы доказывать свою лояльность к Украине. Поражение в правах на долгие годы на Украине - вот судьба Донбасса!".

При этом позиция по Крыму, по мнению украинского эксперта, должна быть жесткой и даже жестокой. "Крым возвращается в состав Украины полностью без протектората России над его частями или частью; все российские вооружения выводятся из Крыма на территорию России; Севастополь перестает быть базой российского флота",- надеется Дацюк и его сторонники.

При этом "русскоязычным жителям Крыма предоставляется право свободной эмиграции в Россию на протяжении 5 лет; после этого в отношении оставшихся жителей Крыма со стороны Украины должна проводится политика жесткой ассимиляции".

Отдельно стоит отметить, что в 2014 и 2015 годах правозащитники Amnesty International обнаружили случаи внесудебных расправ и нашли свидетельства причастности к казням правительственных сил. С новым законом это станет еще легче.