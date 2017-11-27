Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Известная актриса, а также бывшая девушка принца Гарри, Кэролайн Флэк покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на ее адвоката. Тело обнаружили в квартире Флэк 15 февраля. Семья девушки подтвердила ее смерть.

Принц Гарри выбрал невесту

Адвокат Кэролайн Флэк считает, что она могла быть подавлена из-за судебного разбирательства со своим бывшим возлюбленным теннисистом Льюисом Бертоном.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказала о помолвке принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл

Принц Гарри официально помолвлен с американской актрисой Меган Маркл, о чем сообщается в "Твиттере" Кларенс-хауса, вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.

"Его Королевское Высочество принц Уэльский счастлив сообщить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл. Свадьба состоится весной 2018 года. Дальнейшие детали, касающиеся дня свадьбы, будут сообщаться в надлежащем порядке", — сказано в сообщении.

Помолвка принца Гарри и Меган Маркл состоялась, и принц Гарри проинформировал о ней Ее Королевское Величество и других близких членов своей семьи.

До этого СМИ писали, что Меган Маркл заканчивает съемки в сериале "Форс-мажоры" и предпринимает шаги для переезда в Лондон.

Недавно "Правда.Ру" сообщала, что принц Гарри хотел бы отказаться от королевских привилегий. Молодой человек планировал жить "обычной жизнью".

Как признался принц, в королевской семье никто не испытывает желания быть постоянно на виду.