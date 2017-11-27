Известная актриса, а также бывшая девушка принца Гарри, Кэролайн Флэк покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на ее адвоката. Тело обнаружили в квартире Флэк 15 февраля. Семья девушки подтвердила ее смерть.
Адвокат Кэролайн Флэк считает, что она могла быть подавлена из-за судебного разбирательства со своим бывшим возлюбленным теннисистом Льюисом Бертоном.
Принц Гарри официально помолвлен с американской актрисой Меган Маркл, о чем сообщается в "Твиттере" Кларенс-хауса, вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.
"Его Королевское Высочество принц Уэльский счастлив сообщить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл. Свадьба состоится весной 2018 года. Дальнейшие детали, касающиеся дня свадьбы, будут сообщаться в надлежащем порядке", — сказано в сообщении.
Помолвка принца Гарри и Меган Маркл состоялась, и принц Гарри проинформировал о ней Ее Королевское Величество и других близких членов своей семьи.
До этого СМИ писали, что Меган Маркл заканчивает съемки в сериале "Форс-мажоры" и предпринимает шаги для переезда в Лондон.
Недавно "Правда.Ру" сообщала, что принц Гарри хотел бы отказаться от королевских привилегий. Молодой человек планировал жить "обычной жизнью".
Как признался принц, в королевской семье никто не испытывает желания быть постоянно на виду.
"Есть ли кто-нибудь в королевской семье, кто хочет быть королём или королевой? Я так не думаю, но мы выполняем свои обязательства, когда это нужно", — подчеркнул Гарри.
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