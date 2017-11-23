Чиновники комитета здравоохранения Эр-Рияда попались на коррупции

Два ведущих чиновника в Управлении здравоохранения региона Эр-Рияд (Саудовская Аравия) подозреваются в коррупционных действиях.

Как следует из материалов контрольной антикоррупционной комиссии королевства (Nazaha), - сообщает сегодня Саудовское агентство печати (SPA) - двое медицинских чиновников и шесть предпринимателей обвиняются в совершении таких преступлений, как

злоупотр﻿ебление властью,

использование своего влияния в связи с занимаемыми должностями,

участие во взяточничестве,

использование контрактов, заключенных Министерством здравоохранения для предоставления жилья саудовским репатриантам из-за рубежа на период их карантина.

Nazaha отметила, что преступления, связанные с финансовой и административной коррупцией, не имеют срока давности.

Учитывая строгость законов Саудовской Аравии к коррупционерам, наказание для "проворовавшихся" чиновников будет показательным.

О том, как расследуются подобные дела в стране ранее уже рассказывала "Правда.Ру"

СМИ рассказали о пытках арестованных саудовских принцев

В Саудовской Аравии арестованные принцы и вип-чиновники, задержанные в рамках антикоррупционной кампании, подвергаются пыткам в ходе допросов. Первые расследования показали, что зачинщики присвоили более 100 миллиардов долларов, пишет Daily Mail.

"Они бьют их, пытают их, дают им пощечины, оскорбляют их. Они пытаются сломить их волю", — заявил изданию источник, пожелавший остаться неизвестным.

По словам источника, к пыткам причастно американское охранное предприятие Academi, которое является преемником частной военной компании Blackwater. Однако, как заявил представитель Academi, компания не имеет отношения к пыткам.

Сообщается, что в допросах может участвовать лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд, с помощью которых он пытается раскрыть предполагаемую сеть иностранных чиновников, которые получали взятки от принцев.

Меж тем с банковских счетов задержанных было конфисковано порядка 194 миллиардов долларов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Саудовской Аравии миллионеры и миллиардеры сейчас пытаются вывести свои активы из страны. Власти Саудовской Аравии намерены изъять у обвиненных в коррупции принцев и министров активы на сумму 800 миллиардов долларов.

Богачи опасаются, что это может коснуться их. Поэтому богатейшие люди Саудовской Аравии проводят переговоры с банками и консультантами, чтобы попытаться вывести активы из страны и соседних государств.