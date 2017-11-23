Два ведущих чиновника в Управлении здравоохранения региона Эр-Рияд (Саудовская Аравия) подозреваются в коррупционных действиях.
Как следует из материалов контрольной антикоррупционной комиссии королевства (Nazaha), - сообщает сегодня Саудовское агентство печати (SPA) - двое медицинских чиновников и шесть предпринимателей обвиняются в совершении таких преступлений, как
Nazaha отметила, что преступления, связанные с финансовой и административной коррупцией, не имеют срока давности.
Учитывая строгость законов Саудовской Аравии к коррупционерам, наказание для "проворовавшихся" чиновников будет показательным.
В Саудовской Аравии арестованные принцы и вип-чиновники, задержанные в рамках антикоррупционной кампании, подвергаются пыткам в ходе допросов. Первые расследования показали, что зачинщики присвоили более 100 миллиардов долларов, пишет Daily Mail.
"Они бьют их, пытают их, дают им пощечины, оскорбляют их. Они пытаются сломить их волю", — заявил изданию источник, пожелавший остаться неизвестным.
По словам источника, к пыткам причастно американское охранное предприятие Academi, которое является преемником частной военной компании Blackwater. Однако, как заявил представитель Academi, компания не имеет отношения к пыткам.
Сообщается, что в допросах может участвовать лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд, с помощью которых он пытается раскрыть предполагаемую сеть иностранных чиновников, которые получали взятки от принцев.
Меж тем с банковских счетов задержанных было конфисковано порядка 194 миллиардов долларов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Саудовской Аравии миллионеры и миллиардеры сейчас пытаются вывести свои активы из страны. Власти Саудовской Аравии намерены изъять у обвиненных в коррупции принцев и министров активы на сумму 800 миллиардов долларов.
Богачи опасаются, что это может коснуться их. Поэтому богатейшие люди Саудовской Аравии проводят переговоры с банками и консультантами, чтобы попытаться вывести активы из страны и соседних государств.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.