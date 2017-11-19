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Госдеп успокоил Украину: военная помощь будет

Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь.

Госдеп успокоил Украину: военная помощь будет

Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, соответствующее заявление Блинкен сделал в телефонном разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

"Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине", — отметил Прайс.

Видимо,не зря Кулеба ранее констатировал начало "нового дня" в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Он также выразил благодарность США "за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

А может быть, всё проще? И новая администрация надеется, что Незалежная, со своей стороны, выполнит данное ранее обещание, о котором рассказывала "Правда.Ру":

Украина научит США "бороться с Россией" в обмен на оружие

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страна готова поделиться с Соединенными Штатами в обмен на оружие "опытом борьбы с россиянами".

"Нам нужно всё это оборудование, логистическая поддержка и тренировки. Тем более это взаимовыгодно: мы передаём свой опыт борьбы с россиянами", — цитирует министра "Укринформ".

Климкин пояснил, что речь идет не только о поставке противотанковых комплексов Javelin, а обо всем. Точную дату получения оружия он назвать пока не смог. Но добавил, что Украина "нуждается в международной поддержке и точно получит ее".

Климкин не уточнил, о каких "методах борьбы" с Россией идет речь и нынешняя правящая "элита" Украины может научить американцев. Пока же Климкин научился только пускать пыль в глаза ЕС и США для выклянчивания денег.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что еще в августе Госдеп и Пентагон разработали план поставки на Украину противотанковых ракет и другого вооружения для борьбы с "пророссийскими сепаратистами".

Официально оружие в Америке называют "оборонительным" и необходимым для "сдерживания агрессивных действий Москвы". Но на совещании в Белом доме этот план не обсуждался, а Трамп не был проинформирован о намерениях Пентагона и Госдепа, поэтому его позиция по этому вопросу неизвестна.

А недавно конгресс США утвердил бюджет на следующий год, согласно которому 4,6 млрд долларов будет выделено Европе для "противодействия" России. В частности, 350 млн долларов получит Украина в качестве военной помощи.

Средства могут быть выделены в рамках так называемой "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", которая предусматривает поставки "летальных оборонительных вооружений".

Автор: Ольга Лебедева
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