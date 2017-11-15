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Под Одессой из Ленина сделали болгарского переселенца

Мир

В украинском селе Зализничное Одесской области памятник Владимиру Ильичу Ленину превратили в монумент болгарскому переселенцу с виноградной лозой.

"Выживший": В Киеве обнаружили памятник Ленину, который избежал уничтожения

Об этом рассказал член националистической банды «Свитанок» Вадим Поздняков.

Впрочем, несмотря на старания "скульпторов", Ильич остался узнаваем даже при наличии корзины с виноградом у ног и лозы в руке.

По словам Позднякова, на Украине теперь осталось только два памятника Ленину: в селах Калчева и Городнее Болградского района Одесской области.

 Хотя, как знать: может быть, что новые монументы найдутся так же внезапно, как это было в 2017 году в Киеве...

Вот, что тогда рассказывала "Правда.Ру"

В Киеве случайно нашли уцелевший памятник Ленину

 Киеве в Оболонском районе нашли каким-то чудом уцелевший памятник Ленину. Памятник цел, пишет издание "Я люблю Оболонь".

Памятник находится на территории бывшего тепличного хозяйства, через которую должна проходить Кольцевая дорога до улицы Богатырской. Там сейчас проходят подготовительные работы, во время которых была демонтирована часть построек бывшего хозяйства. Но памятник Ленину строители почему-то оставили.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в мае случайно уцелевший пятиметровый памятник вождю революции обнаружился на юго-западе Киева. Как его обошла "декоммунизация" и расправа радикалов — неизвестно.

Журналисты предположили, что спастись Ильич смог потому, что стоит на неприметной промышленной территории. Помогло, видимо, и то, что никаких упоминаний о его существовании в Сети нет.

Так или иначе, но увековеченный в бронзе Владимир Ленин, целый и невредимый, просто-таки "затаился в тылу врага".

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