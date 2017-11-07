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Источник Правда.Ру

Харви Вайнштейн признан виновным в изнасиловании

Мир

Суд присяжных вынес вердикт бывшему голливудскому магнату Харви Вайнштейну. Его признали виновным в сексуальном насилии. Примечательно, что по самым "тяжелым" обвинениям скандального продюсера оправдали. Если бы суд присяжным признал его виновным по этим эпизодам, ему бы грозило пожизненное заключение.

После оглашения приговора Вайнштейна взяли под стражу в здании суда. Приговор будет вынесен 25 марта, бывшему продюсеру может грозить до 25 лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в США собрались "стереть из истории кино" имя Харви Вайнштейна и Кевина Спейси.

Руководство американской телеакадемии приняло решение исключить из своих рядов продюсера Харви Вайнштейна.

Как сообщает издание Variety, 6 ноября организация проголосовала за то, чтобы навсегда изгнать из своих рядов продюсера Харви Вайнштейна, находящегося в эпицентре скандала с сексуальными домогательствами.

В сообщении академии говорится, что "руководство Академии телевидения проголосовало за то, чтобы изгнать Харви Вайнштейна из Академии пожизненно... Мы полны решимости сыграть роль в защите всех профессиональных работников телевидения от насильственных домогательств, чтобы они могли заниматься своим делом в безопасной обстановке".

Ранее Вайнштейн уже был исключен из американской и британской киноакадемий, а также из гильдии продюсеров, а также уволен из собственной компании.  Отметим, что по данным Business Insider, с начала 2000-х годов Вайнштейн отдал американским демократам в общей сложности около $1 млн. Он спонсировал президентские кампании Барака Обамы,отдав ему  более $45 тысяч. Хиллари Клинтон тоже получала финансирование от Вайнштейна в пределах $26 тысяч.  

Помимо этого рушится карьера и американского актера Кевина Спейси. Компании Netflix и MRC сообщили, что прекращают производство шестого сезона сериала "Карточный домик". Напомним, новый виток скандала и изнасилованиями начался после заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его.

Также кинокомпания Sony Pictures снимает фильм "Все деньги мира" с показа на кинофестивале AFI Fest в Калифорнии после обвинений в отношении актера в домогательствах, сообщает издание. Отметим, что как и Вайнштейн, Спейси на протяжении многих лет поддерживал Демократическую партию США. Фактически он дружил с четой Клинтон и часто критиковал республиканцев. Он является активным фандрайзером Демократической партии, а также вкладывал немалые суммы в благотворительный фонд Клинтонов. Но сегодня его карьера поставлена на грань краха из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

По мнению одного из американских университетских профессоров, "по сути харассмент приравнен к нацистским преступлениям. И  он не только не имеет срока давности, но ещё и определяется исключительно по заявлению гипотетического пострадавшего в давние времена. Не нужно никаких свидетелей - тогда как нацистские преступления всё же нуждаются в судебном доказательстве с участием свидетелей. Т.е. харассмент превращен в абсолютное или религиозное преступление, выведенное за пределы юридических порядков.

Даже инквизиция имела свои технологии доказательства связи с сатаной. Здесь же не нужно ничего. В таком виде с харрасментом сопоставимо только обвинение евреев в действиях против христиан или арийцев. Т. е перед нами - воспроизводство расовых практик наказания, действующих вне юридических отношений, как чрезвычайный порядок в сакральной борьбе с абсолютным злом". Что мы сейчас и наблюдаем.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что Элайджа Вуд, 35-летний исполнитель роли Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", рассказал, что на вечеринках в Голливуде действуют высокопоставленные педофилы.

По словам Вуда, педофилов покрывают продюсеры, менеджеры и влиятельные коллеги. Актер напомнил о разоблачении ведущего BBC Джимми Сэвила, который за 50 лет совершил более сотни преступлений сексуального характера в отношении людей в возрасте от 5 до 75 лет.

Ранее сообщалось, что в 2012 году произошло масштабное выявление педофилов среди звезд британского шоу-бизнеса. Обвинения в сексуальном насилии были предъявлены ныне покойному Джимми Сэвилу, певцу Гарри Глиттеру, актеру Фреди Старру и пиарщику Максу Клиффорду.

Темы тюрьма насилие приговор голливуд суд присяжных харви вайнштейн
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