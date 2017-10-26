В представительстве Украины при ООН призвали Российскую Федерацию прекратить "нарушение прав человека" в Крыму. А заодно потребовали предоставить доступ к полуострову.
Представители Незалежной заявили, что оккупационные власти пытаются уничтожить жизни сотни жителей Крыма.
"Россия должна прекратить нарушения прав человека и предоставить, без предварительных условий, доступ к Крыму", — говорится в направленном с СБ ООН документе.
"Трагедия" в Крыму, как утверждают украинские функционеры, "имеет человеческие лица". И даже примеры "лиц" приводят.
Для ООН была заготовлена "душещипательная" история о том, как
"пожилой мужчина был арестован и незаконно перевезен в Россию за то, что в его доме был установлен украинский флаг".
Но при более тщательном изучении вопроса оказалось, что не "перевезен" он был, а этапирован в соответствии с процессуальным правом за то, что готовил теракт в администрации города Саки.
Его делегаты от Украины называют "крымскотатарским активистом" и "координатором гражданского общества "Крымская солидарность".
На деле же Мустафаев — член радикальной исламистской группировки "Хизб ут-Тахрир", он тоже обвиняется в терроризме и был этапирован в Ростов-на-Дону.
"Чтобы заставить Яшара признать себя виновным, российские оккупационные власти поместили его в психиатрическую клинику", - рассказывают в ООН украинцы.
Тут вообще - без комментариев...
Таксист и "активист", в реальной жизни оказался наркокурьером.
Вот такая вот борьба за справедливость и радение за людей...
Наверное, в данном случае, крымчанам стоит порадоваться, что соседи забыли о планах ракетных ударов по полуострову. С которых когда-то грозились начать "возврат".
"Украина начнет возврат Крыма с ракетных ударов по полуострову", - заявил командир 5-го батальона Украинской добровольческой армии Владислав Литвин.
Литвин заявил в интервью изданию "Апостроф", что
"если мы действительно захотим уничтожить какую-то военную базу, то для этого украинского ракетного вооружения, новых технологий или производства каких-то новых вещей теоретически должно хватить".
Напомним, весной президент Украины Петр Порошенко посетил в Одесской области испытания новейшей украинской ракеты.
Украинская боевая ракета является управляемым вариантом снаряда для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч".
"Правда.Ру" в феврале 2017 года писала о том, что в восточной части Черного моря прошли учения НАТО Sea Shield 2017 ("Щит моря — 2017"). В них помимо Украины приняли участие ВМС семи стран альянса (Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании, США и Турции).
В них были задействованы
Возглавил военно-морскую группировку новейший ракетный эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании Diamond. Премьер-министр правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй назвала эти маневры эффектной демонстрацией силы. А министр обороны Майкл Фэллон, явно обращаясь к России, заявил, что данными военными шагами
"Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".
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