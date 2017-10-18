Россию опять обвинили в связях с талибами. Теперь в Афганистане

Россия никуда и никогда не уходила из Афганистана. Сейчас она действует там через контакты с экстремистами "Сети Хаккани"*

С таким заявлением выступил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По его словам, боевики этой организации связаны с движением "Талибан"*. Кроме того, Милли заверил:

Вашингтон годами знал об "участии" Москвы, а также Китая, Ирана и Пакистана в делах Афганистана.

Страны, согласно словам генерала, вовлечены в них из-за своих национальных интересов.

"Россия — не наш друг, и ее участие вызывает беспокойство. Мы внимательно следим за этим и принимаем соответствующие меры", — сказал он во время выступления в конгрессе.

В то же время Милли подчеркнул, что у разведки США и Пентагона нет свидетельств о приписываемой американскими СМИ связи России и талибов.

Зато после такого заявления у США есть формальный повод на военное присутствие в регионе. Чего они и добиваются много лет.

Вот, что ранее об этом писала "Правда.Ру"

США хотят остаться в Афганистане навсегда?

До тех пор, пока в Афганистане не воцарятся мир и стабильность, США сохранят свое военное присутствие в этой стране. Об этом, выступая в Центре Стратегических Инициатив в Вашингтоне, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Наше послание талибам и другим организациям: Мы не уйдем из Афганистана до тех пор, пока там не восстановится мир и стабильность", — сказал он.

Затянувшись на долгих 13 лет, военная кампания США стала самой длинной войной в американской истории. За эти годы в ходе военных действия были убиты более 2300 американских солдат и более тысячи военнослужащих международной коалиции. Ранения получили 17 тысяч 674 американских солдата. В результате перекрестного огня, взрывов снарядов, убийств, бомбардировок и ночных рейдов по жилищам погибла 21 тысяча мирных жителей.

Максимальная численность военного контингента США за годы войны составила 140 тысяч солдат в 2010 году.

Напомним, что президент США планирует увеличить численность американских военных в Афганистане на четыре тысячи человек. Он также заявил, что полномочия американской армии будут расширены. "Мы расширим полномочия американских Вооруженных сил, чтобы наносить удары по террористам и криминальным сетям, которые сеют насилие и хаос по всему Афганистану", — заявил Трамп.

Однако, и это отмечают международный эксперты, усиление военного присутствия США на афганской земле — это отчаянная попытка Пентагона спасти от поражения марионеточное правительство в Кабуле, предпринимающее отчаянные попытки остановить продвижение талибов, которые шаг за шагом берут под свой контроль все новые и новые районы Афганистана.

*запрещено в РФ