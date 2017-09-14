Заробитчанам коронавирус - не помеха: украинцы едут работать в Европу

Коронавирус не считается серьезной преградой для украинцев, мечтающих о работе в Европе. Они рвутся туда, невзирая на такую мелочь, как закрытые границы.

Которые для них почему-то тихонечко приоткрывают.

Авиакомпания МАУ получила заказ на чартерные рейсы для заробитчан в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу.

"Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. Ранее уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон", — сказано в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

В компании отметили, что уже наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу.

"К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев, медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском", — добавили в МАУ.

Да уж, коротка память украинских гастарбайтеров. Ведь совсем недавно, в 2017 году, заробитчане убегали от европейских заработков.

Вот, что рассказывала тогда "Правда.Ру"

"Не можно так холопиться": Украинцы бегут с работы в Европе

Украинская молодежь массово едет на заработки в Польшу, но часто возвращается обратно, не выдержав рабских условий труда.

Юрист Ольга Барсукова в эфире полтавского TV Ltava рассказала журналистам, что ранее она работала "начальником отдела кадров группы компаний, которые предоставляют услуги. Где-то с января мы стали терять квалифицированных молодых людей, 22-28 лет". По ее словам, молодые люди работали наряду с учебой, потом массово выезжали в Потшу, но через какое-то время возвращались обратно.

"С каждым человеком, который хотел от нас уйти, мы разговаривали. Это входило в мои должностные обязанности, я поясняла их состояние легализации, то, что у них почти нет шансов стать гражданином Польши, что не всегда происходит так, как обещают. На самом деле люди приезжали на 12-часовую смену…"", — подчеркнула она.

Самое главное по мнению Барсуковой — то, что украинцам "обещали карту быта — три месяца поработаешь, тебя легализуют, и совсем другой уровень оплаты…У них была норма 10 часов в день, на пятницу брали 15 часов в день. Если в Украине работать 12-15 часов в день, то можно получать зарплату даже больше чем в Польше".

Такие условия труда многих не устраивали, так как рано или поздно начиналисб проблемы со здоровьем. По рассказам очевидцев, "много украинцев через агентство приезжало на эту же самую работу, они заходили в этот цех и сразу бежали, даже не приступали к работе. Они просто не могли его выдержать".

Барсукова отдельно отметила, что есть "вопрос — куда возвращались эти люди? Агентство брало какие-то деньги. Ты приезжаешь — ни прав, ты почти на рабских условиях. Хорошо, если посчастливится и заработаешь какие-то деньги, но, как показывает опыт, чаще всего приезжаешь в Польшу, и там никто не ждет".

Тем не менее многие украинцы смотрят в сторону Европы, говорят социологи. Каждый восьмой украинец мечтает уехать за границу на заработки.

Данные совместного опроса Института социологии НАНУ и фонда "Интеллектуальная перспектива" наглядно демонстрируют, что в 2017 году 12% опрошенных выразили намерение в ближайший год выехать за границу на заработки. Что характерно, в 2002 году таких было всего 7%.

Такие же результаты продемонстрировал опрос исследовательской украинской компании "Рейтинг". Все больше украинцев готовы покинуть страну ради заработка — 40% населения Украины готовы податься за рубеж, чтобы найти новую работу.

При этом за последние пять лет украинцы перевели на родину 35 млрд долларов, заработанных за рубежом. При этом самыми популярными странами у украинских гастарбайтеров остаются Россия и Польша.

Отдельно стоит отметить, что, несмотря на то, что посредники всегда уверяют, что все законно, работа подобного рода не может быть легальной и пойманный на месте гражданин Украины будет внесён в чёрный список, который закроет ему Евросоюз очень надолго.

Напомним, согласно данным опроса, проведенного украинской социологической службой "Рейтинг", Польша является второй страной после России, куда граждане Украины уезжают на заработки. При этом большинство работающих украинцев в России заняты в сфере строительства и ремонта, а в странах ЕС — на сельскохозяйственных работах и в сфере работы по дому.

В 2016 году украинцам Польша выдала 1 миллион 267 тысяч виз, 650 тысяч из них — это визы с правом пребывания и работы на территории Польши.