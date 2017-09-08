На Украине больше нет русскоязычных школ

На Украине с сегодняшнего дня, 1 сентября, вступает в силу принятый в январе закон "О полном общем среднем образовании", согласно которому все русскоязычные школы переходят на обучение на украинском языке.

Из закона следует, что представители нацменьшинств, языки которых не являются официальными в Евросоюзе (ЕС), в начальной школе получают образование на родном языке и изучают украинский как предмет. При этом с 5-го по 11-й (12-й) класс не менее 80% учебного времени обучение ведется на украинском языке. К этой категории относятся учащиеся из русскоязычных семей.

Нацменьшинства, языки которых признаны официальными в Евросоюзе, также в начальной школе будут получать образование на родном языке, а потом количество украинского в учебном процессе будет ежегодно увеличиваться до уровня не менее 60%.

Что же касается учителей, то, согласно закону, те из них, кто не владеет украинским языком "в полном объёме" будут уволены.

Напомним, "изгнать русский язык" из школ на Украине мечтают с 2017 года.

Вот, что тогда рассказывала "Правда.Ру"

Украина запретила русский язык в школах

Верховная рада Украины утвердила новую редакцию закона "Об образовании". Согласно новому закону, в будущем году классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств (к ним отнесен и русский) сохранятся только в младшей школе.

Таким образом, после 5 класса преподавание будет вестись только только на украинском языке. Власти намерены с 2020 года ликвидировать младшие классы для нацменьшинств и образование на Украине станет полностью украиноязычным.

Есть определенные послабления для детей "коренных народов", куда русские, разумеется, не входят. Фактически, русскоязычных жителей Украины полностью лишили выбора языка обучения. Этот закон в корне противоречит конституционным нормам и базовым представлениям о правах человека, о правах национальных и языковых меньшинств.

Если Киеву даже на международное общественное мнение глубоко плевать (а оно есть, Румыния и Венгрия озвучили недовольство первыми), то уж точно Украина не вспомнит о собственном народе.

По этому поводу украинский политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко пояснил, что этим законом страна "нарушает свои международные обязательства. Причем, обязательства именно перед Европой, куда она так стремится".

Ищенко напомнил, что

"Украина подписала и ратифицировала Европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств. И в соответствии с этой хартией на Украине должны не только преподаваться, но даже использоваться в делопроизводстве языки национальных меньшинств в тех регионах, где проживает минимум 10% представителей какого-то меньшинства. Независимо от того, венгры это, румыны или монголы. Таким образом, этим законом Украина нарушает, во-первых, собственную Конституцию, где написано, что обеспечивается свободное развитие языков национальных меньшинств и кроме того, обеспечивается отдельное развитие русского языка. Но на собственные законы, конечно, можно наплевать, это дело такое, но, кроме всего прочего, Украина нарушает свои международные обязательства. Причем, подчеркиваю, обязательства перед ЕС. Поэтому, здесь двух мнений быть не может. Можете это называть национализмом, можете как угодно".

На вопрос, почему не слышно реакции из России, хотя Венгрия и Румыния возмутились, эксперт отметил, что "Россия возмущается уже 20 лет. На каждый чих не наздравствуешься. Сколько можно возмущаться одним и тем же? Что, Россия раньше не возмущалась тому, что на Украине идет подавление. Причем, сейчас это относится не только к России. Вот пусть венгры и румыны тоже что-нибудь предпримут".

Рассчитывать на то, что Киев изменит нормы нового закона, не приходится. Говоря о реакции институтов ЕС на ситуацию, Ищенко добавил, что в ЕС это осудят.