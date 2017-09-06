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Источник Правда.Ру

€700 млн выделяет Евросоюз на защиту Греции от потока мигрантов

Мир

Европейские страны, однажды уже сильно пожалевшие о своей толерантности в отношении мигрантов, теперь, после демарша Турции, сдерживавшей поток желающих "стать частью европейской семьи", вынуждены в спешном порядке принимать решения ситуации на турецко-греческой границе.

Почему Эрдоган вступил на тропу холодной войны с Евросоюзом?

А спешить, действительно, стоит: на границе сосредоточены тысячи человек, оказавшихся в ловушке: они не могут попасть в Западную Европу и не хотят возвращаться в лагеря временного пребывания.

ЕС будет укреплять границы, чтобы не пустить мигрантов

Для усиления безопасности границ и приграничных территорий руководства Евросоюза выделяет €700 млн.

Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая вместе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европарламента Давидом Сассоли границу с Греции с Турцией.

"€ 350 млн доступны уже сейчас. Кроме того, до 600 человек будут усилены подразделения быстрого развертывания Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ. А еще Греция получит дополнительные патрульные суда", — пообещала глава Еврокомиссии.

К слову, напомним, турецкий лидер Тайип Эрдоган уже не первый раз использует ситуацию с мигрантами для политического шантажа ЕС.

Вот, что рассказывала ранее о подобном эпизоде "Правда.Ру"

Эрдоган выдвинул Европе жесточайший ультиматум

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал ответ канцлеру ФРГ Ангеле Меркель на заявление о том, что Анкаре не стоит рассчитывать на членство в ЕС. Эрдоган рассказал, как должна вести себя Европа.

"Мы хотим, чтобы европейские страны и институты ЕС проводили искреннюю политику в отношении Турции. Они выступают против членства Турции в ЕС. Говорят, что будут выступать против переговоров после выборов. Потом говорят, что решение должны принимать все члены ЕС. Поздравляю, примите это решение как можно скорее", — цитирует Эрдогана зарубежные СМИ.

Эрдоган особо подчеркнул: "Именно Европа должна решить, либо проложить путь к полному членству Турции в ЕС и выполнить все обещания в соглашении по беженцам, или же завершить весь этот процесс совсем".

По сути, турецкий лидер дал понять, что не Анкара, а Берлин и лично Меркель ставят под удар жизненно важную для ЕС договоренность с Турцией по беженцам. Без которой явно в Европе мигрантов с ближнего Востока было бы больше.

Европейцы уже откровенно признают, что не знают, как справиться с миллионами беженцев. Ситуация настолько накалилась, что в Еврокомиссии пригрозили судакми тем странам, кто отказывается брать на себя часть миграционной ответственности.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "пустой тратой времени" назвал переговоры с Турцией о ее вступлении в Евросоюз официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер. По его мнению, сейчас обсуждение этого вопроса необходимо приостановить.

Кастанер подчеркнул, что для вступления в ЕС, турецким властям требуется пересмотреть свою политику.

Темы греция турция границы мигранты евросоюз урсула фон дер ляйен
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€700 млн выделяет Евросоюз на защиту Греции от потока мигрантов
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