"Украинизацию надо отменять". Основание - дефицит подходящих официантов

Закон о тотальной украинизации, предписывающий обязательное общение исключительно на мове, необходимо отменить или пересмотреть, иначе в столице Украины и других городах некому будет обслуживать клиентов и готовить борщ.

Об этом заявил в эфире телеканала "Наш" экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей, бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль.

"Пойдите в любой киевский ресторан и скажите: "Я хочу пообедать". Вам официант: "Вы хотите пообедать?". Сразу меню на каком языке даст? На русском. Ну все почти, я бы сказал, 70% сферы обслуживания на русском языке. Во-первых, она в частных руках — государственного ничего нет. Сам хозяин подбирает себе персонал. Его мало интересует, на каком языке он разговаривает, главное, чтобы он был профессионалом. Официант, бармен, повар и тому подобное. Ну если вы хотите, чтобы повар чисто говорил на украинском языке, но не мог ничего приготовить — ну, а что, Креминь (уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь, — Прим. ред.) наденет колпак и фартук, и будет варить борщ украинский?!" — возмущается Москаль.

По его словам, принятые украинским парламентом законы о языке и об образовании, прямо противоречат Конституции страны и международному праву.

"Наш парламент столько глупостей напринимал, что там Конституционному суду понадобится лет десять, чтобы это все разгрести. Ни один закон не отвечает Конституции и Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств. Поднимите этот закон — четко написано: "В бытовом общении нет никаких ограничений использования региональных языков или языков национальных меньшинств", — припечатал политик.

О каком законе ведёт речь Геннадий Москаль,

напомним материалом "Правды.Ру":

Украинизация по-нацистски: язык твой — враг мой

Украину ждет новая волна языкового противостояния: "патриоты" призывают запретить использование русского языка и добровольно-принудительно перейти на "едину державну мову".

23 июля во время эфира программы "Прямым текстом" на львовском телеканале ZIK ведущий Остап Дроздов потребовал от приглашенного гостя — политолога Юрия Романенко — говорить только на украинском языке. Однако Романенко, хотя и знает "мову", отказался, пояснив, что ему комфортнее общаться на русском. И тогда ведущий применил свою власть: потребовал от политолога выйти вон.

Позже Романенко пояснил свою позицию:

"Если вы считаете, что кто-то не имеет права говорить на том или ином языке, то завтра вы придете к мысли, что он не имеет права жить по тем же причинам".

Как известно, языковой вопрос в Украине — тема архиострая. И Дроздов сознательно пошел на конфликт, рассчитывая заработать легкую и дешевую популярность. Ибо одновременно с Романенко в студии находился второй гость (мусульманин), которому украинофил позволил говорить на русском.

Такой скандальной славы Дроздову показалось мало, и через пару дней он написал огромную публикацию на своей странице в "Фейсбуке". Параллельно с этим в Киеве появились плакаты, приравнивающие русский язык к инфекции, а в Верховной раде предложили сажать в тюрьму за унижение украинского языка. Так что весьма серьезно.

"Этот прецедент распахнул ворота, которые тщательно держались запечатанными все эти 25 лет, — ворота в обсуждение катастрофического и суперопасного состояния единственного государственного языка. Я хочу, чтобы мой прецедент побудил всю страну еще раз ужаснуться от масштабов даже не русификации, а шовинистической дискриминации украинского языка и украиноязычных", — пишет Остап Дроздов.

Автор нагло передергивает, а еще точнее — врет. В советское время ничего не угрожало украинскому языку: почти все вывески в Киеве были или двуязычными, или только на украинском. Также на двух языках выходила самая популярная газета тех времен — "Вечерний Киев".

А уже после предательского сговора в Беловежской пуще — о ликвидации СССР по желанию трех новоявленных царьков — в стране началась ползучая украинизация, которая после "революции достоинства" приняла угрожающие размеры.

"Я обращаюсь к русскоязычным украинцам с мольбой услышать меня. Все эти 25 лет вы жили в шикарном, идеальном языковом комфорте. Вы имели море своей прессы, свое ТВ, свой шоу-бизнес, неисчерпаемый простор применения своего языка. Но ваш языковой комфорт базировался на дискомфорте миллионов украиноязычных украинцев, которые в своей собственной стране являются языково дискриминированными. Конечно, вы ничего менять не хотите. Я бы тоже не хотел, видимо. Так дальше быть не может. И уже не будет", — продолжает Дроздов.

Удивительная логика: получается, дискомфорт должен быть обязательно — либо у одних, либо у других. Найти компромисс и официально сделать двуязычие — это посягательство на государственный строй! Дроздову стоит выйти из своей студии на улицы Киева, Харькова, Днепропетровска, Одессы, Херсона, Запорожья, Николаева, рассказать русскоязычному большинству о своих "обидах" и посмотреть, как "позитивно" будут на это реагировать окружающие.

"Настало время немедленно в полный голос сказать: каждый гражданин должен знать государственный язык и им пользоваться. Если нет — ты неполноценный гражданин. Так есть во всем мире. Дорогие мои, вы должны знать государственный. Это не вопрос "хочу или не хочу" — это вопрос долга", — утверждает телеведущий.

А если гражданин страны знает украинский, но не хочет им пользоваться? Как тот самый Романенко? Говоря о "неполноценности", ведущий несколько опоздал: музыкант Олег Скрипка уже предложил загонять всех русскоговорящих в гетто. Так же, как и заявляя о "всем мире": на планете множество стран, где государственным являются несколько языков, и все говорят на том, который им удобнее. А остальные при этом не бьются в истерике от "дискомфорта".

"Я очень хотел бы, чтобы мой прецедент пробудил украиноязычную общественность. Мы априори правы. За нами — постулат о едином государственном языке. Я прошу вас: не молчите. Действуйте. Возмущайтесь. Требуйте. Продвигайте украинский язык каждый на своем месте. Иного пути нет. Немножко самоуважения — и поверьте, создадим страну, где каждый гражданин будет вынужден перейти на государственный язык при первом же контакте с ее носителем. Пусть это прозвучит как прямой призыв", — не успокаивается Дроздов.

Судя по всему, пан понятия не имеет не только о каких-то демократических свободах (вроде свободы слова), о Конституции Украины (хотя, честно говоря, ее положения нынче практически никто и не выполняет), но и об уголовном кодексе.

Людей, которым понравились эти измышления журналиста, вкусившего сладкую прелесть минуты славы, примерно четыре тысячи. Именно столько пользователей отметило публикацию горе-ведущего. Причем далеко не все отметки обозначали симпатию, было немало и возмущенных. Кроме того, нынче на Украине живет примерно 35 миллионов жителей, больше половины из которых в быту говорят на русском. Так что эти четыре тысячи — ничтожная малость. Хотя на Майдане тоже было максимум 100 тысяч, которые решали судьбу тогда еще 45-миллионной страны.

Практически одновременно со львовским журналистом в эфире другого телеканала прозвучали не менее скандальные слова депутата-"патриота", проживающего в США (да, на Украине и такое возможно). Об этом написал на своей странице в "Фейсбуке" публицист Юрий Дудкин:

"Сегодня этот персонаж называющий себя "глобальным политиком", в эфире NewsOne TV выразил свои территориальные претензии к сопредельному государству на востоке Украины, а также призвал: к полному запрету русского языка на всей территории Украины; к полной информационной блокаде ЛДНР; к полной энергетической блокаде, в снабжении водой и продовольствием; призвал к началу наступательных боевых действий, зная о значительном перевесе украинских вооруженных сил на линии разграничения; официальному отказу от исполнения минских договоренностей и резолюции Совбеза ООН; лишению украинского гражданства всех, кто подозревается в сепаратизме".

К слову, в мае Верховная рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке, в октябре он вступит в силу.

Власти Украины рассчитывают, что это позволит популяризировать украинский язык. А здравомыслящие граждане полагают, что это породит новые конфликты и возрастание напряженности в обществе.