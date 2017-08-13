Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
"Сила Сибири" углубляется в Китай и наращивает мощности
США вооружат Украину на $250 млн
Сноуден попросил Трампа помиловать Джулиана Ассанджа
В США подсчитали убытки от "китайских угроз нацбезопасности"
Пушкина: домохозяйкам надо платить зарплату за воспитание детей
Ваш смартфон взломан: эксперт перечислил признаки
Литва рассмотрела в Белоруссии "новый Чернобыль"
Чьи фантазии о здоровье Путина пересказывают западные СМИ
Учёные: следующая пандемия подстерегает нас в джунглях Борнео

"Украинизацию надо отменять". Основание - дефицит подходящих официантов

Мир » Бывший СССР » Украина

Закон о тотальной украинизации, предписывающий обязательное общение исключительно на мове, необходимо отменить или пересмотреть, иначе в столице Украины и других городах некому будет обслуживать клиентов и готовить борщ.

"Украинизацию надо отменять". Основание - дефицит подходящих официантов

Об этом заявил в эфире телеканала "Наш" экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей, бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль.

"Пойдите в любой киевский ресторан и скажите: "Я хочу пообедать". Вам официант: "Вы хотите пообедать?". Сразу меню на каком языке даст? На русском. Ну все почти, я бы сказал, 70% сферы обслуживания на русском языке. Во-первых, она в частных руках — государственного ничего нет.

Сам хозяин подбирает себе персонал. Его мало интересует, на каком языке он разговаривает, главное, чтобы он был профессионалом. Официант, бармен, повар и тому подобное. Ну если вы хотите, чтобы повар чисто говорил на украинском языке, но не мог ничего приготовить — ну, а что, Креминь (уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь, — Прим. ред.) наденет колпак и фартук, и будет варить борщ украинский?!" — возмущается Москаль.

По его словам, принятые украинским парламентом законы о языке и об образовании, прямо противоречат Конституции страны и международному праву.

"Наш парламент столько глупостей напринимал, что там Конституционному суду понадобится лет десять, чтобы это все разгрести. Ни один закон не отвечает Конституции и Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств. Поднимите этот закон — четко написано: "В бытовом общении нет никаких ограничений использования региональных языков или языков национальных меньшинств", — припечатал политик.

О каком законе ведёт речь Геннадий Москаль,

напомним материалом "Правды.Ру":

Украинизация по-нацистски: язык твой — враг мой

Украину ждет новая волна языкового противостояния: "патриоты" призывают запретить использование русского языка и добровольно-принудительно перейти на "едину державну мову".

23 июля во время эфира программы "Прямым текстом" на львовском телеканале ZIK ведущий Остап Дроздов потребовал от приглашенного гостя — политолога Юрия Романенко — говорить только на украинском языке. Однако Романенко, хотя и знает "мову", отказался, пояснив, что ему комфортнее общаться на русском. И тогда ведущий применил свою власть: потребовал от политолога выйти вон.

Позже Романенко пояснил свою позицию:

"Если вы считаете, что кто-то не имеет права говорить на том или ином языке, то завтра вы придете к мысли, что он не имеет права жить по тем же причинам".

Как известно, языковой вопрос в Украине — тема архиострая. И Дроздов сознательно пошел на конфликт, рассчитывая заработать легкую и дешевую популярность. Ибо одновременно с Романенко в студии находился второй гость (мусульманин), которому украинофил позволил говорить на русском.

Такой скандальной славы Дроздову показалось мало, и через пару дней он написал огромную публикацию на своей странице в "Фейсбуке". Параллельно с этим в Киеве появились плакаты, приравнивающие русский язык к инфекции, а в Верховной раде предложили сажать в тюрьму за унижение украинского языка. Так что весьма серьезно.

"Этот прецедент распахнул ворота, которые тщательно держались запечатанными все эти 25 лет, — ворота в обсуждение катастрофического и суперопасного состояния единственного государственного языка. Я хочу, чтобы мой прецедент побудил всю страну еще раз ужаснуться от масштабов даже не русификации, а шовинистической дискриминации украинского языка и украиноязычных", — пишет Остап Дроздов.

Автор нагло передергивает, а еще точнее — врет. В советское время ничего не угрожало украинскому языку: почти все вывески в Киеве были или двуязычными, или только на украинском. Также на двух языках выходила самая популярная газета тех времен — "Вечерний Киев".

А уже после предательского сговора в Беловежской пуще — о ликвидации СССР по желанию трех новоявленных царьков — в стране началась ползучая украинизация, которая после "революции достоинства" приняла угрожающие размеры.

"Я обращаюсь к русскоязычным украинцам с мольбой услышать меня. Все эти 25 лет вы жили в шикарном, идеальном языковом комфорте. Вы имели море своей прессы, свое ТВ, свой шоу-бизнес, неисчерпаемый простор применения своего языка. Но ваш языковой комфорт базировался на дискомфорте миллионов украиноязычных украинцев, которые в своей собственной стране являются языково дискриминированными. Конечно, вы ничего менять не хотите. Я бы тоже не хотел, видимо. Так дальше быть не может. И уже не будет", — продолжает Дроздов.

Удивительная логика: получается, дискомфорт должен быть обязательно — либо у одних, либо у других. Найти компромисс и официально сделать двуязычие — это посягательство на государственный строй! Дроздову стоит выйти из своей студии на улицы Киева, Харькова, Днепропетровска, Одессы, Херсона, Запорожья, Николаева, рассказать русскоязычному большинству о своих "обидах" и посмотреть, как "позитивно" будут на это реагировать окружающие.

"Настало время немедленно в полный голос сказать: каждый гражданин должен знать государственный язык и им пользоваться. Если нет — ты неполноценный гражданин. Так есть во всем мире. Дорогие мои, вы должны знать государственный. Это не вопрос "хочу или не хочу" — это вопрос долга", — утверждает телеведущий.

А если гражданин страны знает украинский, но не хочет им пользоваться? Как тот самый Романенко? Говоря о "неполноценности", ведущий несколько опоздал: музыкант Олег Скрипка уже предложил загонять всех русскоговорящих в гетто. Так же, как и заявляя о "всем мире": на планете множество стран, где государственным являются несколько языков, и все говорят на том, который им удобнее. А остальные при этом не бьются в истерике от "дискомфорта".

"Я очень хотел бы, чтобы мой прецедент пробудил украиноязычную общественность. Мы априори правы. За нами — постулат о едином государственном языке. Я прошу вас: не молчите. Действуйте. Возмущайтесь. Требуйте. Продвигайте украинский язык каждый на своем месте. Иного пути нет. Немножко самоуважения — и поверьте, создадим страну, где каждый гражданин будет вынужден перейти на государственный язык при первом же контакте с ее носителем. Пусть это прозвучит как прямой призыв", — не успокаивается Дроздов.

Судя по всему, пан понятия не имеет не только о каких-то демократических свободах (вроде свободы слова), о Конституции Украины (хотя, честно говоря, ее положения нынче практически никто и не выполняет), но и об уголовном кодексе.

Людей, которым понравились эти измышления журналиста, вкусившего сладкую прелесть минуты славы, примерно четыре тысячи. Именно столько пользователей отметило публикацию горе-ведущего. Причем далеко не все отметки обозначали симпатию, было немало и возмущенных. Кроме того, нынче на Украине живет примерно 35 миллионов жителей, больше половины из которых в быту говорят на русском. Так что эти четыре тысячи — ничтожная малость. Хотя на Майдане тоже было максимум 100 тысяч, которые решали судьбу тогда еще 45-миллионной страны.

Практически одновременно со львовским журналистом в эфире другого телеканала прозвучали не менее скандальные слова депутата-"патриота", проживающего в США (да, на Украине и такое возможно). Об этом написал на своей странице в "Фейсбуке" публицист Юрий Дудкин:

"Сегодня этот персонаж называющий себя "глобальным политиком", в эфире NewsOne TV выразил свои территориальные претензии к сопредельному государству на востоке Украины, а также призвал: к полному запрету русского языка на всей территории Украины; к полной информационной блокаде ЛДНР; к полной энергетической блокаде, в снабжении водой и продовольствием; призвал к началу наступательных боевых действий, зная о значительном перевесе украинских вооруженных сил на линии разграничения; официальному отказу от исполнения минских договоренностей и резолюции Совбеза ООН; лишению украинского гражданства всех, кто подозревается в сепаратизме".

К слову, в мае Верховная рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке, в октябре он вступит в силу.

Власти Украины рассчитывают, что это позволит популяризировать украинский язык. А здравомыслящие граждане полагают, что это породит новые конфликты и возрастание напряженности в обществе.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Норвегия заподозрила Россию и Китай в шпионаже за нефтяным сектором
В Приморье задержали банду малолетних автоугонщиков
"Украинизацию надо отменять". Основание - дефицит подходящих официантов
Москаль: надо срочно "наловить" пленных русских
"Сила Сибири" углубляется в Китай и наращивает мощности
США вооружат Украину на $250 млн
Сноуден попросил Трампа помиловать Джулиана Ассанджа
В США подсчитали убытки от "китайских угроз нацбезопасности"
Трамп представил доказательства мошенничества на участках Джорджии
Пушкина: домохозяйкам надо платить зарплату за воспитание детей
Популярное
Российский шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина прокомментировала госпитализацию Алибасова

Народная артистка РСФСР не желает зла своему неверному супругу.

Федосеева-Шукшина прокомментировала госпитализацию Алибасова
Екатерина Андреева намекнула, когда закончится пандемия
Звезды ТВ
Екатерина Андреева намекнула, когда закончится пандемия
Экспертное мнение
Когда надоест "Газпрому" возня с санкциями, останется Европа без газа
Бывший СССР
Почему, выигрывая войну в Карабахе, Азербайджан не пошёл до конца
Любовь Степушова Врач рассказал об опасности принудительной вакцинации от COVID-19 Любовь Степушова Олег Артюков Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку Олег Артюков Игорь Буккер Окаменелость поставила под сомнение теорию Дарвина Игорь Буккер
Комментарии
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Армяне и азербайджанцы должны вспомнить опыт мирного сосуществования в СССР
Венгры Закарпатья захотели самоопределиться
Сначала Бхагавадгита, затем Шри Пракаш Джи, теперь все индуисты России
Инженер-ракетчик рассказал об обломках корабля пришельцев
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
О цикличности мира. Возможна ли новая глобальная война?
Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку
Россиян снова оставляют без достойных пенсий
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Прорыв: Россия вывела в СБ ООН представителей ЛДНР
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Мифы о Николае II. Как было на самом деле?
Число финансовых пирамид растёт вместе с пандемией
Окаменелость поставила под сомнение теорию Дарвина
Украинцам надоели клоуны во власти
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников