Российский робот занят поиском коронавируса в Нью-Йорке

На улицах Нью-Йорка появился робот, который рассказывает горожанам об основных правилах профилактики нового типа коронавируса, эпидемия которого свирепствует в Китае. Примечательно, что робот был разработан и собран в России компанией "Промобот".

Бот обладает расширенным функционалом. По самочувствию человека он может определить наличие заражения. Сообщается, что робот пользуется невиданной популярностью у туристов на Таймс-сквер.

"Робот доносит простую информацию: чтобы предотвратить заражение, нужно всего две вещи - носить маску и как можно чаще мыть руки. Таким образом мы эту нервозность и истерию предотвращаем и говорим, что коронавирус - не самое страшное, что может быть, если знать симптомы и что делать", - сообщил директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, что изобретатели создали миниатюрную версию известного персонажа "Пакмэна", который занимается тем, что поедает раковые клетки в человеческом организме.

Миниатюрную версию "Пакмэна" создали американские нанотехнологи и физики. Состоит она из наночастиц. которые способны вылавливать и "съедать" одиночные бактерии, раковые клетки или вирусы и доставлять их ученым. Об этом говорится в статье Science Advances.

Кухи Хан из университета Северной Каролины в Роли (США) рассказал, что раньше минироботы исполняли только простые задачи. Теперь же ученые научились гибко управлять формой роботов и заставлять их трансформироваться. Благодаря этому появился набор инструментов для манипуляции объектами и процессами в микромире.

Сегодня чаще всего в опытах с наномашинами на базе ДНК используется так называемые ДНК-оригами, в которых основой для любых деталей биомашин служит длинная одинарная цепочка ДНК. Биохимикам удалось сплести десятки различных машин из коротких цепочек ДНК, в том числе "щипцы", системы доставки лекарств в определенные клетки организма и даже примитивных роботов-трансформеров и простейшие компьютеры.

Однако собирать сложные структуры таким способом очень не просто. Еще труднее ими управлять, меняя структуру.

Хан и его коллеги нашли новый способ сборки подобных машин, который заметно упрощает их создание и позволяет решать массу ранее недоступных задач, используя не нити из ДНК, а полимерные кубики, покрытые с одной или нескольких сторон намагниченными полосками кобальта.

Теперь этим намагниченные частицы могут соединяться друг с другом в структуры, в которых каждый куб будет смотреть в разные стороны, формируя объекты, похожие, к примеру, на миниатюрного "Пакмэна". Его можно заставить открыть или закрыть "рот", отключив магнитное поле, чтобы кубики выделили эту энергию.

Используя этого "Пакмэна", ученые решили сложную задачу, недоступную для других наноструктур: они научили его плавать, периодически раскрывая и закрывая "рот", и заставили наномашину захватить и удерживать в себе одиночную клетку дрожжей, которую они запустили в раствор с полимерными кубами.

Точно так же эти роботы смогут захватывать раковые клетки или бактерии в крови пациента и доставлять их ученым для анализа.