В Иране считают, что страна находится на грани войны с США

В Иране заявили, что страна находится на грани войны с США из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф. По его словам, убийство генерала Сулеймани положило начало борьбе с американским контингентом на Ближнем Востоке.

ИРАН - ИЗРАИЛЬ: что может послужить детонатором войны?

"Думаю, президента Трампа сбили с толку, раз он поверил, что Соединенным Штатам это сойдет с рук, что это укрепит безопасность США. Все наоборот. Это начало конца США в регионе, и мы были очень близки к войне, потому что Соединенные Штаты выступили с актом агрессии против Ирана", - пояснил министр.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что гражданская война в Сирии могла спровоцировать боевые действия между Израилем и Ираном.

Может ли гражданская война в Сирии стать детонатором большой войны между Израилем и Ираном? И почему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против перемирия на юге Сирии, согласованного президентами США и России на первой личной встрече на саммите G20 в Гамбурге?

«Мы в курсе экспансионистских устремлений Ирана», - так Нетаньяху прокомментировал сообщения СМИ о намерении Тегерана создать в Сирии авиационную и морскую базы. В Тель-Авиве опасаются, что Тегеран намерен использовать территорию Сирии как плацдарм для будущей «священной войны» против, по выражению Тегерана, «сионистского государства». Это полное тревоги заявление прозвучало на фоне активизации на территории Сирии Корпуса стражей Исламской революции и финансируемого Тегераном ливанского движения «Хезболла».

Особое недовольство Тель-Авива вызывает то, что в соглашении о перемирии в Сирии иранским войсками запрещен допуск лишь на приграничную с Израилем зону глубиной всего в 20 километров. В целом, как считают в Тель-Авиве, при молчаливом согласии Москвы и Вашингтона иранские власти получили полный карт-бланш на проведение военных операций в Сирии. В еврейском государстве опасаются, что, закрепившись в Сирии, отряды «Хезболла» при поддержке Тегерана развернут широкомасштабную войну против Израиля. Тему ирано-израильского противостояния в Сирии в программе «Диалоги» обсуждают политические обозреватели Pravda.ru Айдын Мехтиев и Дмитрий Нерсесов.