Экс-министр Украины: победить Россию мы не сможем, надо договариваться

Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит активно искать компромисс и выстраивать заново отношения.

Так считает бывший министр транспорта и связи Незалежной Евгений Червоненко.

По словам экс-министра, неспособность Украины одолеть РФ в случае военного противостояния можно доказать "математически, формулами".

"Однако, несмотря на сложные отношения, две страны могут прийти к консенсусу даже сегодня. Для этого не надо унижений. Можно взаимовыгодно, не теряя ни капли украинских интересов, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

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Отдельно Червоненко раскритиковал идею о строительстве стены на границе РФ и Украины.

По его словам, инициированный экс-премьером Арсением Яценюком проект смехотворен, и данную преграду смогут преодолеть даже животные — например, кабаны.

"Мы ржали всем генеральско-прокурорским составом… Просто ржали, как цинично можно воровать деньги", — вспоминает Червоненко.

Напомним, строительство украинской стены на границе с Россией началось в 2015 году.

Проект под названием "Европейский вал" на сумму в 4,1 млрд гривен ($150 млн) должны были реализовать за четыре года. Позднее финансирование урезали, а правоохранители возбудили уголовное дело о хищении госсредств при строительстве.

При этом под подозрением в "нечистоте рук" оказались все, кто даже просто к стене приближался.

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На Украине обнаружили миллионную растрату во время строительства так называемого проекта "Стена". Расследованием сейчас занимается генпрокуратура. По предварительным данным, чиновники присвоили порядка ста миллионов гривен.

Как удалось выяснить сотрудникам генпрокуратуры и СБУ, в 2016–2017 годах должностные лица пограничной службы страны вместе с предпринимателями организовали преступную схему: при закупках товаров, работ и услуг для проекта "Стена" из бюджета были присвоены миллионы гривен.

Как в середине июня сообщала "Правда.Ру", лишь на 14% реализован проект строительства стены на границе России и Украины. В "незалежной" отметили, что проблема в недостатке финансирования. Ожидалось, что на границе появятся мощные оборонительные сооружения. Через некоторое время проект переименовали в "Европейский вал", а деньги закончились, ведь за последние два года его финансирование урезали почти в два раза.

К слову, о том, что коррупция — это бич Украины, говорят даже ее западные партнеры. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг, который гостил в Киеве, рассказал о главной проблеме, которая мешает Украине меняться. Это взяточничество. Столтенберг назвал его "раковой опухолью" страны.