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Экс-министр Украины: победить Россию мы не сможем, надо договариваться

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит активно искать компромисс и выстраивать заново отношения.

Так считает бывший министр транспорта и связи Незалежной Евгений Червоненко.

По словам экс-министра, неспособность Украины одолеть РФ в случае военного противостояния можно доказать "математически, формулами".

"Однако, несмотря на сложные отношения, две страны могут прийти к консенсусу даже сегодня. Для этого не надо унижений. Можно взаимовыгодно, не теряя ни капли украинских интересов, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Над чем "ржали" все силовики Украины 

Отдельно Червоненко раскритиковал идею о строительстве стены на границе РФ и Украины.

По его словам, инициированный экс-премьером Арсением Яценюком проект смехотворен, и данную преграду смогут преодолеть даже животные — например, кабаны.

"Мы ржали всем генеральско-прокурорским составом… Просто ржали, как цинично можно воровать деньги", — вспоминает Червоненко.

Напомним, строительство украинской стены на границе с Россией началось в 2015 году.

Проект под названием "Европейский вал" на сумму в 4,1 млрд гривен ($150 млн) должны были реализовать за четыре года. Позднее финансирование урезали, а правоохранители возбудили уголовное дело о хищении госсредств при строительстве.

При этом под подозрением в "нечистоте рук" оказались все, кто даже просто к стене приближался. 

Вот, что рассказывала об этом "Правда.Ру"

Украинских пограничников заподозрили в масштабном воровстве при строительстве "стены Яценюка"

На Украине обнаружили миллионную растрату во время строительства так называемого проекта "Стена". Расследованием сейчас занимается генпрокуратура. По предварительным данным, чиновники присвоили порядка ста миллионов гривен.

Как удалось выяснить сотрудникам генпрокуратуры и СБУ, в 2016–2017 годах должностные лица пограничной службы страны вместе с предпринимателями организовали преступную схему: при закупках товаров, работ и услуг для проекта "Стена" из бюджета были присвоены миллионы гривен.

Как в середине июня сообщала "Правда.Ру", лишь на 14% реализован проект строительства стены на границе России и Украины. В "незалежной" отметили, что проблема в недостатке финансирования. Ожидалось, что на границе появятся мощные оборонительные сооружения. Через некоторое время проект переименовали в "Европейский вал", а деньги закончились, ведь за последние два года его финансирование урезали почти в два раза.

К слову, о том, что коррупция — это бич Украины, говорят даже ее западные партнеры. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг, который гостил в Киеве, рассказал о главной проблеме, которая мешает Украине меняться. Это взяточничество. Столтенберг назвал его "раковой опухолью" страны.

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