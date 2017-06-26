Макрон считает, что Россия не долго будет дружить с Китаем

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что союз Российской Федерации и Китайской Народной Республики не будет долговечным.

Союз с Китаем. Мы толкнули Россию к Китаю после 2013-2014 годов. Я не думаю, что этот союз будет долговременным для России", - заявил президент Франции на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Эммнюэль Макрон называл Россию "агрессором" во время встречи с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Украинский лидер Петр Порошенко съездил к президенту Франции Эммануэлю Макрону и, по всей видимости, нажаловался на Россию. На брифинге Макрон заявил, что агрессором на востоке Украины выступает РФ, и это является общеизвестным фактом. "Мы все знаем, кто развязал войну", — сказал французский политик.

Масла в огонь тут же после этих слов подлил Порошенко, который рассказал о задержании в Донбассе российских граждан и не забыл показать коллеге их документы, которые привез с собой.

Новые договоренности по ситуации на востоке Украины Порошенко услужливо назвал "формулой Макрона". Они, по словам, украинского президента, могут стать "планом освобождения Донбасса".

По словам президента Франции, речь идет об отводе военных сил и оружия, допуске международных наблюдателей ко всем точкам и освобождении заложников.

На прошлой неделе Киев и Донбасс договорились об очередном перемирии. На этот раз его приурочили к предстоящей уборке урожая — с 12 июня по 31 августа. Перемирие назвали "хлебным". Соглашение о нем стало итогом нового раунда переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, прошедшего в Минске. Правда, эксперты с самого начала были уверены, что с киевской стороны будут провокации. И не ошиблись. ВСУ продолжили обстрелы, а вину сложили на ополченцев.