Пентагон не намерен начинать военный конфликт с Россией в Арктике

Соперничество США и России в Арктическом регионе вряд ли в ближайшее время перейдет в военное противостояние.

Российские подлодки вызывают у США "морскую болезнь"

Такой позицицией Пентагона поделился сегодня Джеймс Андерсон, ио замминистра обороны Соединенных Штатов.

"Мы находимся в состоянии соперничества с Россией, это не ставится под сомнение… но когда я говорю, что потенциал для конфликта является низким, я имею в виду настоящее физическое столкновение, и вероятность этого сейчас, согласно нашей оценке, низкая", — сказал он, выступая в комитете сената США по делам вооружённых сил.

Впрочем, такая "миролюбивая" позиция никогда не мешала Америке практически в открытую шпионить за теми, кого там считают конкурентами.

Вот, например, что рассказывала об этом ранее "Правда.Ру"

США строят на норвежском острове радар, чтобы шпионить за Россией

США возводят на маленьком норвежском острове Вардё новый радар, который позволит усовершенствовать систему наблюдения за российскими атомными подлодками. Официально систему презентуют для "отслеживания космического мусора", но местное население волнуется, сообщает The New York Times.

Местная энергетическая компания внезапно начала работу по увеличению подачи электроэнергии, сославшись на "рост спроса на электричество", однако в подводном тоннеле уже проложен кабель, соединяющий остров с материком. На скалистом плато, откуда видна Россия, заработала землеройная техника.

Как пишет издание, электричество все же понадобилось для питания американской радиолокационной станции. А нужна она, чтобы пристально шпионить за российскими атомными подводными лодками с баллистическими ракетами, которых в Баренцевом море становится все больше. Особенно учитывая, что неподалёку располагается Кольский полуостров — заполярная российская территория, буквально "утыканная сверхсекретными военно-морскими базами и запретными военными зонами".

Арктика играет важнейшую роль в российской стратегии ядерного сдерживания и военно-морской стратегии. Главным инструментом" этой стратегии является подводная лодка проекта "Борей" — субмарина нового поколения, способная нести на борту как минимум 12 баллистических ракет, каждая из которых оснащена разделяющейся головной частью с ядерными боезарядами. Первая лодка проекта "Борей" носит название "Юрий Долгорукий" и входит в состав российского Северного флота. Всего Россия планирует построить восемь субмарин этого класса.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российский Военно-морской флот получит самую большую атомную подводную лодку в мире. Ею станет научно-исследовательская подлодка проекта 09852 "Белгород". Сейчас самым большим считается атомный ракетный крейсер проекта 941 типа "Тайфун". Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса.