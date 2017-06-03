Украина вознамерилась "выбить" Россию из космической программы США

По мнению главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова, у Незалежной есть возможность "выбить российские компании из американских космических проектов".

Для этого, по его словам,

"надо просто начать производить ракетные двигатели первой ступени" (цитата издания "Левый берег").

Усов пояснил:

"В мире всего 10-12 стран, способных производить свои космические аппараты и ракетоносители. При этом существуют только 5 государств с налаженным полным циклом производства. Это такой своеобразный элитный клуб, в котором Украина сохраняет свою субъектность".

И оптимистично добавил: