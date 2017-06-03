По мнению главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова, у Незалежной есть возможность "выбить российские компании из американских космических проектов".
Для этого, по его словам,
"надо просто начать производить ракетные двигатели первой ступени" (цитата издания "Левый берег").
Усов пояснил:
"В мире всего 10-12 стран, способных производить свои космические аппараты и ракетоносители. При этом существуют только 5 государств с налаженным полным циклом производства. Это такой своеобразный элитный клуб, в котором Украина сохраняет свою субъектность".
И оптимистично добавил:
"Сейчас не только Украина, но и США зависят от России в области ракетостроения. И хотя на сегодняшний день на Украине не осуществляется производство двигателей первой ступени, однако возможность есть, так как в советские времена подобные двигатели были созданы силами украинских конструкторских бюро. Если это получится реализовать, то страна перестанет зависеть от РФ".
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