Савченко: Украиной при Зеленском рулят "коррупционеры" и "дебилы"

Надежда Савченко, экс-депутат украинской Рады, говоря о сегодняшнем правительстве страны, заявила, что президент находится "в ловушке", из-за того, что, формируя управленческий аппарат, он вынужден выбирать между "старыми коррупционерами" и "молодыми дебилами".

"Профессионалы или бывают профессионалами, или бывают профанами — то, что сейчас президентская партия "Слуга народа" набрала. И никак не хочет — хотя поводов была масса — это признать. Чем раньше парламент это признает, тем скорее мы спасем Украину… Зеленский в такой ловушке, что ему приходится выбирать между старыми коррупционерами и молодыми дебилами. А профаны, которым доверили рулить — беда", — сказала бывшая летчица в эфире телеканала "Наш".

К слову, сама Надежда Савченко уверена, что смогла бы "вывести страну из пике" и даже выдвигалась на президентский пост.

Вот, что писала об этом "Правда.Ру"

Савченко выдвинулась в президенты Украины

Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что готова взять на себя ответственность за страну. Она решила выставить свою кандидатуру на выборах президента Украины, которые пройдут в 2019 году. Об этом Савченко рассказала польскому изданию Krytyka Polityczna.

Сейчас она не состоит ни в какой партии и вступать в них не намерена, как сама призналась. "Я не вижу в них будущего и способности развиваться в верном направлении", — заявила Савченко. Однако она создает свою "политическую силу", которая, по словам Савченко, изменит украинскую политсистему и перестроит государственную структуру.

Ранее депутат Рады Надежда Савченко рассказала о расколе в стране. Она назвала три варианта развития событий на Украине. Один из них — раскол государства. Перезагрузки власти ждать не приходится, уверена Савченко. Она заявила, что руководство страны загнало народ в угол. По словам Савченко, второй вариант — жесткое внутреннее управление на Украине, когда власть полностью контролирует народ. Третий — жесткое управление извне.