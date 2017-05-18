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Источник Правда.Ру

Дивизия СС "Галичина" вне закона: таково решение суда Киева

Мир » Бывший СССР » Украина

Киевский окружной административный суд признал незаконной символику дивизии СС "Галичина".

Украина откажется от 9 мая?

Напомним, что "Галичину", военное формирование, созданное гитлеровцами во Львове в 1943 году, особенно активно начали прославлять на Украине после евромайдана.

Основным адептом стал украинский Институт национальной памяти, который, по сути, легализовал символику дивизии, заявив, что она якобы не подпадает под закон о запрете коммунистической и нацистской символики.

На сайте Института говорилось:

"Дивизия Галичина, созданная в 1943 году, принадлежала не к общим СС, а к войскам СС, и использовалась, прежде всего, как боевая часть".

При этом сам факт вхождения в эсэсовские структуры украинских боевиков Институт нацпамяти не смущал.

"Создаётся такое впечатление, что у Вятровича есть "плохой СС", нет, мы туда не относимся, а есть "хороший СС" — вот прям класс! Но ещё раз повторюсь: в Нюрнберге организация СС была признана официально преступной! Вся СС наравне с СД и гестапо!" — писала в своем микроблоге украинская журналистка Олеся Медведева.

И вот, наконец, 27 мая действия Украинского института национальной памяти и лично его руководителя Владимира Вятровича были признаны неправомерными.

Вятрович — что ожидаемо — заявил о намерении подать апелляцию.

И вот тут, уверена Медведева, настанет час истины для правительства Зеленского:

"Если решение суда будет подтверждено и в апелляции, это будет означать, что появится возможность добиваться запрета использования символики дивизии СС "Галичина" на территории Украины. А воспользуются ею власти или нет — вопрос пока открытый".

К слову, напомним, о "реабилитации" нацистской символики на Украине "Правда.Ру" рассказывала ранее.

Вот как это было.

На Украине отказались считать нацистской символику дивизии СС "Галичина"

Институт национальной памяти Украины, которым руководит небезызвестный Владимир Вятрович, не углядел нацизма в символике СС "Галичина". И это при том, что дивизия воевала в составе войск нацистской Германии во время Второй мировой войны, сообщает "Страна.Ру".

Вятрович сослался на пункт 5 части 1 статьи 1 данного закона, где приводится перечень того, что именно понимается под нацистской символикой и указал, что в этом перечне нет символов дивизии СС "Галичина".

О том, чтобы признать символику "Галичины" нацистской, просил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, который обратился для этого к прокурору города Львова с просьбой привлечь к уголовной ответственности организаторов и участников мероприятия 29 апреля 2017 года в честь 74-летия дивизии СС "Галичина". Тогда в честь 74-летия дивизии СС "Галичина" состоялась торжественная панихида в Соборе Святого Юра, совместная молитва на Лычаковском кладбище и громадское вече.

"Дивизия СС "Галичина" была иностранным воинским формированием в составе войск СС нацистской Германии. Украинцы добровольно поступали в эту дивизию, присягали на верность нацистской Германии и Адольфу Гитлеру, брали в руки немецкое оружие, одевали форму нацистов и сражались на стороне нацистской Германии не только против Советского Союза, но и против войск Союзников, включая США и Великобританию. Организация СС была признана преступной и осуждена Международным трибуналом в Нюрнберге", — аргументировал Долинский.

Исходя из ответа Владимира Вятровича просьба Долинского прокурором города Львова вряд ли будет удовлетворена.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что руководитель института нацпамяти Владимир Вятрович в эфире "5 канала" назвал освобождение Одессы от немцев в 1944 году "так называемым".

"События, произошедшие несколько недель назад, когда отмечалось так называемое освобождение Одессы, стали первым шагом к тому, чтобы раскручивать тему "рекоммунизации" и готовиться ко 2 мая и 9 мая. Думаю, правоохранительные органы и особенно спецслужбы должны работать четче и серьезнее, чтобы заблокировать проявления такого рода. Я убежден, что и те депутаты, которые голосовали в горсовете, это люди, по отношению к которым однозначно стоит провести следствие по поводу их связей с сепаратистскими организациями России", — сказал он.

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ООН прозрел: на Украине творится беспредел

Мир » Бывший СССР » Украина

Беспредел, устроенный распоясавшимися от полной безнаказанности украинскими полицейскими в городе Кагарлык Киевской области, привлек внимание членов мониторинговой миссии по правам человека ООН.

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Глава ДНР рассказал, кто мог взломать его Twitter

Мир » Бывший СССР » Украина

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что взломом его аккаунта в Twitter занимались профессионалы, но по почеркам можно заподозрить не только службу безопасности Украины.

"Мы реагируем по факту. И действительно есть возможность доносить вовремя информацию. Но, тем не менее, была надежда, что аккаунты удастся сохранить, сберечь. Но работают профессионалы, я бы по характеру и почерку действий не сказал бы, что это только СБУ", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" в четверг.

днр twitter денис пушилин

Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории

Мир » Бывший СССР » Украина
Кому мешает русский язык?

Лариса Ницой, украинская писательница, известная своей русофобией, сделала очередное "сенсационное заявление".

В нем она разделила русскоговорящих украинцев на две категории, объяснив их желание говорить на русском языке "психологической травмой".

украина лариса ницой русский язык украинский язык

Убийцу новорожденного помог найти кассовый чек

Россия » Сибирь » Красноярск

ГСУ СУ Красноярского края сообщило о том, что кассовый чек в пакете с мертвым младенцем помог найти мать-убийцу.

Ранее стало известно о найденном теле новорожденного в пакете с вещами.

"В пакете, в котором обнаружили тело новорожденного, лежал кассовый чек из магазина. При проверке данных о способе расчета было установлено, что покупка осуществлялась с помощью банковской карты жительницей города Минусинска, которая первоначально категорически отрицала свою причастность к данному преступлению. В тоже время проведенная молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила, что женщина является матерью погибшего ", — говорится в сообщении.

СК выясняет все обстоятельства происшедшего.

дети енисей смерть минусинск

Посольство РФ - США: прежде чем поучать других, вспомните свою историю

Политика

Российское посольство в США в канун 190-летия подписания американским президентом Эндрю Джексоном закона о выселении индейцев напомнило действующим властям Соединенных Штатов об этом знаменательном факте их истории.

А заодно указало на недопустимость — с моральной точки зрения — поучать другие страны, выставляя себя эталоном демократии.

Соответствующая публикация появилась на странице российской дипмиссии:

Для справки:

Закон о выселении индейцев вступил в силу 28 мая 1830 года.

Первоначальный смысл его в том, что индейцы — коренные жители материка должны добровольно покинуть свои земли в обмен на другие территории. По факту же их принудительно депортировали.

сша вашингтон посольство россии
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