Киевский окружной административный суд признал незаконной символику дивизии СС "Галичина".
Напомним, что "Галичину", военное формирование, созданное гитлеровцами во Львове в 1943 году, особенно активно начали прославлять на Украине после евромайдана.
Основным адептом стал украинский Институт национальной памяти, который, по сути, легализовал символику дивизии, заявив, что она якобы не подпадает под закон о запрете коммунистической и нацистской символики.
На сайте Института говорилось:
"Дивизия Галичина, созданная в 1943 году, принадлежала не к общим СС, а к войскам СС, и использовалась, прежде всего, как боевая часть".
При этом сам факт вхождения в эсэсовские структуры украинских боевиков Институт нацпамяти не смущал.
"Создаётся такое впечатление, что у Вятровича есть "плохой СС", нет, мы туда не относимся, а есть "хороший СС" — вот прям класс! Но ещё раз повторюсь: в Нюрнберге организация СС была признана официально преступной! Вся СС наравне с СД и гестапо!" — писала в своем микроблоге украинская журналистка Олеся Медведева.
И вот, наконец, 27 мая действия Украинского института национальной памяти и лично его руководителя Владимира Вятровича были признаны неправомерными.
Вятрович — что ожидаемо — заявил о намерении подать апелляцию.
И вот тут, уверена Медведева, настанет час истины для правительства Зеленского:
"Если решение суда будет подтверждено и в апелляции, это будет означать, что появится возможность добиваться запрета использования символики дивизии СС "Галичина" на территории Украины. А воспользуются ею власти или нет — вопрос пока открытый".
К слову, напомним, о "реабилитации" нацистской символики на Украине "Правда.Ру" рассказывала ранее.
Вот как это было.
Институт национальной памяти Украины, которым руководит небезызвестный Владимир Вятрович, не углядел нацизма в символике СС "Галичина". И это при том, что дивизия воевала в составе войск нацистской Германии во время Второй мировой войны, сообщает "Страна.Ру".
Вятрович сослался на пункт 5 части 1 статьи 1 данного закона, где приводится перечень того, что именно понимается под нацистской символикой и указал, что в этом перечне нет символов дивизии СС "Галичина".
О том, чтобы признать символику "Галичины" нацистской, просил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, который обратился для этого к прокурору города Львова с просьбой привлечь к уголовной ответственности организаторов и участников мероприятия 29 апреля 2017 года в честь 74-летия дивизии СС "Галичина". Тогда в честь 74-летия дивизии СС "Галичина" состоялась торжественная панихида в Соборе Святого Юра, совместная молитва на Лычаковском кладбище и громадское вече.
"Дивизия СС "Галичина" была иностранным воинским формированием в составе войск СС нацистской Германии. Украинцы добровольно поступали в эту дивизию, присягали на верность нацистской Германии и Адольфу Гитлеру, брали в руки немецкое оружие, одевали форму нацистов и сражались на стороне нацистской Германии не только против Советского Союза, но и против войск Союзников, включая США и Великобританию. Организация СС была признана преступной и осуждена Международным трибуналом в Нюрнберге", — аргументировал Долинский.
Исходя из ответа Владимира Вятровича просьба Долинского прокурором города Львова вряд ли будет удовлетворена.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что руководитель института нацпамяти Владимир Вятрович в эфире "5 канала" назвал освобождение Одессы от немцев в 1944 году "так называемым".
"События, произошедшие несколько недель назад, когда отмечалось так называемое освобождение Одессы, стали первым шагом к тому, чтобы раскручивать тему "рекоммунизации" и готовиться ко 2 мая и 9 мая. Думаю, правоохранительные органы и особенно спецслужбы должны работать четче и серьезнее, чтобы заблокировать проявления такого рода. Я убежден, что и те депутаты, которые голосовали в горсовете, это люди, по отношению к которым однозначно стоит провести следствие по поводу их связей с сепаратистскими организациями России", — сказал он.
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Для справки:
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