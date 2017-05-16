Польский президент обвинил Россию в агрессии против Украины

Польский президент Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии против Украины, а также в оккупации Крыма и юго-востока страны.

"Россия поддерживает так называемых сепаратистов и проявляет агрессию в отношении других стран. Она демонстрирует силу даже нарушая воздушное пространство", - заявил Дуда. Дуда утверждает, что государство, которое проводит подобную политику "не может считаться заслуживающим доверия и мирно преследующим свои интересы".

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Киеве планировали установить памятник российской агрессии.

Власти Украины приняли очередное решение, заставляющее всерьез задуматься об их адекватности. Рядом с мемориалом "Родина-мать" поставят монумент "Агрессия России". Он появится на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Как сообщил "Вестями" главный художник Анатолий Гайдамака, название проекта — пока не окончательная версия, а рабочая. Детали нового монумента раскрывать он не стал. Только сказал, что это не будет мемориалом в привычном понимании этого слова. Памятник будет содержать много "символов и аллегорий".

Поставят его возле Верхних московских ворот старой Печерской крепости.

Кстати, монумент "Родина-мать" и вовсе хотели демонтировать, но пощадили. Только прикрыли советский герб на нем.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", монумент "Родина-мать" в Киеве отдали под рекламу. Это вызвало бурю негодования жителей страны. На статуе, которая установлена на территории "Музея истории Украины во Второй мировой войне", красуется реклама платежной системы Visa. Это главный спонсор проходящего на Украине "Евровидения". Логотип этой компании появляется на монументе ночью и подсвечивается. Световое шоу на памятнике возмутило жителей Киева.