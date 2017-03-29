Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Минздрав обнародовал статистику заболеваемости туберкулезом
Неизвестные взломали Инстаграм Сергея Фургала и "хозяйничают" в нем
Немецкие ученые: повторное заражение COVID вполне возможно
В Якутии молния убила артиста балета
"Цунами неправды’: Трамп сделал 20 тысяч ложных заявлений
Зима близко: украинцев начали пугать срывом отопительного сезона
Жириновский смирился с отставкой Фургала и подобрал ему замену
В российских аптеках зафиксировали рост цен на анальгин до 38%
К 2100 году почти 60% видов рыб на Земле могут исчезнуть

На Аляске требуют сохранить памятник правителю русских владений

Мир

Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) США набрал около 6 тыс. подписей под онлайн-петицией против предложения убрать из центра американского города Ситка на Аляске статую Александра Баранова, который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков.

Власти города намерены рассмотреть два предложения,

  1. перенести памятник из центра в исторический музей,
  2. вынести вопрос о переносе памятника на голосование во время муниципальных выборов 6 октября.

Страсти вокруг памятника - новый тренд в США

О проходящих на Аляске протестных акциях за снос памятников европейским колонистам сообщала радиостанция KTOO.

Отмечалось, что петицию, призывающую к сносу памятника Александру Баранову (размещена в интернете в конце июня), в первый же день подписала почти тысяча человек. Кроме этого, на мирную акцию за снос монумента собрались 90 жителей штата.

Один из протестующих, Николас Галанин, заявил, что

Баранов является личностью, которая несет ответственность за убийства, порабощение, изнасилования и геноцид.

ДЛЯ СПРАВКИ

Александр Баранов в 1799 году основал на Аляске форт Новоархангельск (впоследствии переименованный в Ситку). Форт находился на острове, названном именем Баранова. Исследователь перенес туда административный центр Русской Америки, ранее располагавшийся в Иркутске.

Памятник главе русских поселений на Аляске был возведен в городе Ситка на острове Баранова в 1989 году.

 К слову, напомним, что несколько лет назад власти Аляски сетовали на то, что полуостров находится в юрисдикции США.

Вот, что тогда писала "Правда.Ру"

Власти Аляски: лучше бы нами управляла Россия

Советник по арктической политике правительства штата Аляска Крейг Флинер заявил, что регион мог бы быть более развитым, если бы находился под управлением России.

По его словам, Москва, возможно, сосредоточилась бы на развитии полуострова с точки зрения обеспечения национальной безопасности, если бы не продала Аляску в конце XIX века.

Флинер отметил, что "можно посмотреть на этот вопрос с двух точек зрения: например, с точки зрения национальной безопасности. Если бы Россия видела в Аляске стратегической регион, а они бы так ее и рассматривали, в основном из-за географического положения и близости к Канаде и США, возможно, русские бы развивали Аляску с точки зрения обеспечения национальной безопасности. И это бы в свою очередь привело к развитию нефти, газа и минеральных ресурсов. Поэтому, вполне возможно, что в отношении обеспечения безопасности страны регион был бы более развит".

Он также подчеркнул, что Аляска не вернется в состав России. "Я не думаю, что США нас бы отпустили. И я не думаю, что жители Аляски согласились бы на это", отметил Флинер. "Но мы ценим наследие России, которое есть на Аляске. У нас большая русская община, много людей говорят на русском, и мы очень горды этим. Мы хотим иметь хорошие и сильные отношения с Россией по многим причинам, исторически мы связаны — и это очень важно для Аляски".

Как напоминает "Википедия", Аляска была открыта в 1741 году капитан-командором русского флота Витусом Берингом. По решению императора Александра II в марте 1867 года Аляска была продана США. Общая стоимость сделки составила 7 200 000 долларов. Официальная церемония передачи состоялась в Новоархангельске 6 октября того же года.

Напомним, что уже после выборов президента США ведущий CBS Стивен Колберт в своем The Late Show попытался "взять интервью" у мультяшных Путина и Трампа.

Под конец скучного антитрамповского мультфильма ведущий играет страхах американцев — и показывает, как "нарисованный Трамп отдает нарисованному же Путину штат Аляска".

Также в 2016 году дети в одной из южно-уральских школ дети разыграли сценку; в ней они предложили после Крыма забрать Аляску. Простой ролик далекой провинциальной школы тогда вызвал международный скандал — иноСМИ назвали его "доказательством претензий России на Аляску".

sss

Последние материалы
На Аляске требуют сохранить памятник правителю русских владений
США: Китай должен умерить аппетиты в Южно-Китайском море
В мире уже более 13 миллионов инфицированных коронавирусом
ВОЗ: COVID останется с нами надолго
Минздрав обнародовал статистику заболеваемости туберкулезом
Неизвестные взломали Инстаграм Сергея Фургала и "хозяйничают" в нем
Литвин: участникам "Битвы экстрасенсов" может ставить диагноз психиатр
Билл Гейтс оптимистически настроен по поводу борьбы с коронавирусом
Немецкие ученые: повторное заражение COVID вполне возможно
В Якутии молния убила артиста балета
Популярное
Экспертное мнение
Никакой новой страшной пневмонии в Казахстане нет. И не было

Под занавес минувшей недели посольство Китая в Казахстане объявило, что в стране началась эпидемия новой, неизвестной пневмонии. Но все не так страшно.

Никакой новой страшной пневмонии в Казахстане нет. И не было
Невеста погибла на собственной свадьбе прямо в банкетном зале
Происшествия
Невеста погибла на собственной свадьбе прямо в банкетном зале
Бывший СССР
К чему готовы Баку и Ереван на фоне эскалации карабахского конфликта
Новости полиции и криминала
Фургалу не грозит пожизненное заключение
Василий Амирджанов Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы Василий Амирджанов Игорь Буккер "Обезьяний процесс", или Теория происхождения адвокатов Игорь Буккер Руслан Веснянко Как долго будет "свадебным" президентом Владимир Зеленский Руслан Веснянко
Комментарии
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Шкуматов: "Незаметный триумф референдума, которого не было"
Зачем "отец Сергий" приказал Путину отдать власть
Шкуматов: "Незаметный триумф референдума, которого не было"
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ