На Аляске требуют сохранить памятник правителю русских владений

Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) США набрал около 6 тыс. подписей под онлайн-петицией против предложения убрать из центра американского города Ситка на Аляске статую Александра Баранова, который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков.

Власти города намерены рассмотреть два предложения,

перенести памятник из центра в исторический музей, вынести вопрос о переносе памятника на голосование во время муниципальных выборов 6 октября.

Страсти вокруг памятника - новый тренд в США

О проходящих на Аляске протестных акциях за снос памятников европейским колонистам сообщала радиостанция KTOO.

Отмечалось, что петицию, призывающую к сносу памятника Александру Баранову (размещена в интернете в конце июня), в первый же день подписала почти тысяча человек. Кроме этого, на мирную акцию за снос монумента собрались 90 жителей штата.

Один из протестующих, Николас Галанин, заявил, что

Баранов является личностью, которая несет ответственность за убийства, порабощение, изнасилования и геноцид.

ДЛЯ СПРАВКИ

Александр Баранов в 1799 году основал на Аляске форт Новоархангельск (впоследствии переименованный в Ситку). Форт находился на острове, названном именем Баранова. Исследователь перенес туда административный центр Русской Америки, ранее располагавшийся в Иркутске.

Памятник главе русских поселений на Аляске был возведен в городе Ситка на острове Баранова в 1989 году.

К слову, напомним, что несколько лет назад власти Аляски сетовали на то, что полуостров находится в юрисдикции США.

Вот, что тогда писала "Правда.Ру"

Власти Аляски: лучше бы нами управляла Россия

Советник по арктической политике правительства штата Аляска Крейг Флинер заявил, что регион мог бы быть более развитым, если бы находился под управлением России.

По его словам, Москва, возможно, сосредоточилась бы на развитии полуострова с точки зрения обеспечения национальной безопасности, если бы не продала Аляску в конце XIX века.

Флинер отметил, что "можно посмотреть на этот вопрос с двух точек зрения: например, с точки зрения национальной безопасности. Если бы Россия видела в Аляске стратегической регион, а они бы так ее и рассматривали, в основном из-за географического положения и близости к Канаде и США, возможно, русские бы развивали Аляску с точки зрения обеспечения национальной безопасности. И это бы в свою очередь привело к развитию нефти, газа и минеральных ресурсов. Поэтому, вполне возможно, что в отношении обеспечения безопасности страны регион был бы более развит".

Он также подчеркнул, что Аляска не вернется в состав России. "Я не думаю, что США нас бы отпустили. И я не думаю, что жители Аляски согласились бы на это", отметил Флинер. "Но мы ценим наследие России, которое есть на Аляске. У нас большая русская община, много людей говорят на русском, и мы очень горды этим. Мы хотим иметь хорошие и сильные отношения с Россией по многим причинам, исторически мы связаны — и это очень важно для Аляски".

Как напоминает "Википедия", Аляска была открыта в 1741 году капитан-командором русского флота Витусом Берингом. По решению императора Александра II в марте 1867 года Аляска была продана США. Общая стоимость сделки составила 7 200 000 долларов. Официальная церемония передачи состоялась в Новоархангельске 6 октября того же года.

Напомним, что уже после выборов президента США ведущий CBS Стивен Колберт в своем The Late Show попытался "взять интервью" у мультяшных Путина и Трампа.

Под конец скучного антитрамповского мультфильма ведущий играет страхах американцев — и показывает, как "нарисованный Трамп отдает нарисованному же Путину штат Аляска".

Также в 2016 году дети в одной из южно-уральских школ дети разыграли сценку; в ней они предложили после Крыма забрать Аляску. Простой ролик далекой провинциальной школы тогда вызвал международный скандал — иноСМИ назвали его "доказательством претензий России на Аляску".

sss