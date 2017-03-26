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Незалежная демократия: журналист назвал президента "маленькое чмо"

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подал в суд на ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова.

Ярош угрожает Порошенко

Дело, как сообщает портал "Русская весна", будет рассматриваться в Шевченковском районном суде Киева 30 июня.

Из-за чего вдруг суд

"Данные об иске, - пишет сегодня "Русская весна", - появились в реестре судебных дел. Владимир Зеленский указан потерпевшим, а Сергей Поярков — обвиняемым".

Суть иска — угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Более детального объяснения в материалах судового реестра нет, но, скорее всего, иск связан с тем, что Сергей Поярков позволил себе нелицеприятно отзываться о президенте в эфире программы.

История началась еще в начале года

В начале января 2020 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "Прямой" из-за жалобы на ведущего Сергея Пояркова.

Он в эфире программы начал оскорблять Владимира Зеленского и назвал его "маленьким чмом" и "криворожским ссыкунчиком". Также Поярков позволил себе грубости в отношении отца президента Украины, назвав его "тупым".

У журналиста Пояркова в арсенале много эпитетов для действующего президента страны

"Маленькое чмо" - один самых "безобидных" эпитетов, которыми Поярков время от времени "швыряется" в адрес главы государства.

Ранее, например, ведущий назвал президента "брехливым тупорылым сучонком" из-за того, что Зеленский обратился к Нацкорпусу и карателям на "ты". 

К слову, неприятие "укропатриотами" официальной власти — не новость для современной Незалежной.

Вот, например, что ранее рассказывала об этом "Правда.Ру"

Ярош рассказал о негативном отношении ВСУ к команде Порошенко

Дмитрий Ярош рассказал об отношении офицеров ВСУ к Порошенко и его команде. По словам депутата Верховной рады, оно крайне негативное, и как только начнется бой, последует массовое дезертирство, сообщает журнал "Краина".

От прямого неповиновения, по словам Яроша, офицеров ВСУ удерживает только опасение, что фронт рухнет, потому что в тылу начнется бой. "Мы это проходили в 1918 году", — добавил Ярош.

Ране "Правда.Ру" сообщала, что Ярош пообещал Украине Воронеж и Белгород. Экс-руководитель запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош признал: отвоевать Крым у РФ Украина не сможет. Однако обрисовал другой сценарий. По его мнению, "спасет ситуацию" развал России изнутри. Тогда Украина сможет забрать Крым без боя.

Среди факторов, которые помогут "развалить Россию изнутри", он назвал мусульманский фактор, северокавказский, китайский и другие, а также отметил, что этому процессу нужно "всячески способствовать".

Ранее Ярош выступал в поддержку отделения от России ряда регионов на Северном Кавказе, включая Краснодарский и Ставропольский края. Он даже пообещал в интервью местному телеканалу, что украинская держава расширится за счет Белгорода и Воронежа.

А активист Автомайдана Сергей Поярков заявил, что мирные жители Донецкой и Луганской народных республик заслужили обстрелы. "Киев проводит спецоперацию именно в тех областях, где люди не ценили то, что они были на Украине. И я не могу сказать, что они безвинно страдают", — заявил политический комментатор в эфире телеканала "112 Украина". По его мнению, жители Донбасса "наказаны за свою вину".

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