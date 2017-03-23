Полковник СНБО: в случае конфликта с нами Россия получит поток гробов

Полковник Сергей Кривонос, заместитель секретаря Совета нацбеза Украины, пригрозил России — ни много, ни мало — "потоком гробов" в случае начала вооруженного конфликта.

Это громкое заявление прозвучала в интервью изданию "Обозреватель".

По словам Кривоноса, хотя российский военно-технический потенциал значительно выше украинского, за последние годы армия Украины получила "прекрасный боевой опыт".

Полковник считает, что Москва может "ментально начать полномасштабную агрессию" против Киева, но это обернется для нее большими потерями.

"Они же там (в Москве) понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооруженные силы — это поток гробов, которые пойдут в Российскую Федерацию. Вспомним 1994-96 годы. Что тогда дестабилизировало ситуацию в РФ? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно. И они понимают угрозу этого. И именно поэтому задача Москвы — сделать так, чтобы Украина сама себя дестабилизировала", — сказал он,вероятно, имея в виду снятие части российских санкций с ряда украинских компаний.

К слову, абсолютная уверенность Незалежной в силе своей армии, сопровождающаяся агрессивной риторикой — далеко не новость. Громкие заявления по этому поводу — тренд постмайданной Украины.

Вот, например, что рассказывала ранее "Правда.Ру".

На Украине пообещали разгромить Венгрию за неделю

Украина грозит армии Венгрии разгоном, если та захочет поддержать венгерский сепаратизм в Закарпатье. Об этом заявил украинский блогер Дмитрий Суворов в эфире ток-шоу "Место встречи".

По словам Суворова, украинская армия почти в десять раз превосходит по численности венгерскую, поэтому разгромить последних не составит проблем.

"Венгерская армия 29 тысяч, украинская армия — 250 тысяч. Они даже не дернутся на украинскую границу. Никакого сепаратизма не может быть без военной поддержки соседнего государства. Армия Венгрии — 29 тысяч. Мы их вынесем за неделю, если будет нужно, какие проблемы", — сказал блогер.

Венгрия является страной-членом Североатлантического Альянса (НАТО). С 1992 года Венгрия предоставила американским войскам базы на своей территории, а с 1994 принимает участие во всех мероприятиях НАТО, а также в различных военных операциях, проводимых под эгидой Альянса.

Ранее Украина клялась уничтожить за сутки Россию. Украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью "Обозревателю" сделал заявление, потрясшее до самых основ московскую Ставку главнокомандующего и даже далекий заокеанский Пентагон. Причем трястись здания военных министерств начали от смеха своих сотрудников.

Итак, боевой аналитик Украины заявил, что Россия не только "неспособна на полномасштабную войну с Украиной", но и сможет выдержать силу украинского оружия и духа лишь сутки, а после этого "духовитые" батальоны ВСУ будут гнать российских военных до самого до Можая.