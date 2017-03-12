Министр обороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от РФ

Каждый эстонский призывник должен помнить, что именно он является солдатом, с которым должен будет считаться враг.

С таким напутствием к новобранцам обратился министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Он также напомнил об угрозе, исходящей от восточного соседа (единственным государством, с которой Эстония граничит на востоке, является Россия - прим.ред).

Луйк отметил, что Эстонию может постигнуть «печальная судьба» Грузии, Крыма и востока Украины.

"Для того, чтобы этого не произошло нужна обученная резервная армия, которая сумеет защитить страну»,- добавил глава Минобороны.

По словам министра, в 1918-1920 годах желавшие свободы эстонцы победили «значительно превосходящие русские войска» и«отбросили вторгшиеся в страну части Красной армии». Луйк подчеркнул, что и сейчас эстонская армия должна доказать противнику свою силу.

Видимо, в свое время министр внимательно слушал речи Рихо Терраса. Те самые, о которых писала "Правда.Ру"

Эстонский генерал: "Мы заставим Путина поверить в НАТО"

В Эстонии больше не боятся России и готовы к обороне лучше, чем когда-либо. Об этом шведскому изданию Dagens Nyheter рассказал командующий силами обороны Эстонии Рихо Террас.

Террас отметил, что Эстонию "за несколько часов не раздавить". Правда на вопрос журналиста он ответил, что не знает, будет ли Россия нападать на его государство.

"Я не знаю. Но я верю в НАТО. И наша главная задача — добиться того, чтобы Путин тоже поверил в НАТО", — сказал генерал.

Автор материала в шведской газете напоминает, что Эстония вступила в НАТО в 2004 году. Поначалу прибалтов никто защищать и не думал, но после "аннексии Крыма" они забеспокоились и попросили помощи. В итоге, в начале апреля батальон из 1,2 тысячи британских и французских военных в полной боеготовности окажется в Эстонии.

Здесь нельзя не напомнить случай с солдатами НАТО, произошедший в Литве, еще одной стране, принявшей у себя военных альянса. В конце февраля литовским полицейским пришлось справляться с пьяными солдатами НАТО, которые находятся в Прибалтике по случаю учений альянса.

"Инцидент произошел в ночь на 19 февраля около клуба Portas. Чешские гости были пьяны, вели себя крайне развязно и пытались оказать сопротивление вызванным полицейским. Стражи порядка были вынуждены применить электрошокеры, чтобы успокоить пятерых разбушевавшихся иностранных вояк", — рассказали журналисты.

По словам очевидцев, полицейские кричали: "Поджаривай их, убегут!" — перед применением шокеров. Солдаты, в свою очередь, сыпали угрозами. Вот такая "защита".

Террас также отметил, что Россию "никто не провоцирует". По его словам, Эстония лишь пытается "заполнить пустоты своими мерами безопасности". А те сообщения об учениях, которые появляются в российских СМИ, — якобы только пропаганда.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", несколько десятков единиц немецкой военной техники, среди которых 20 БМП Marder и шесть танков Leopard 2, прибыли в Литву. Технику и еще 450 солдат бундесвера планируют разместить всего в 140 километрах от российско-литовской границы. Немецкие издания сообщают о переброске танков бундесвера в Литву как о миссии по "устрашению" России.

Миссию немецких войск обозначают аббревиатурой eFP — Enhanced Forward Presence. Под этим понимается усиление восточного фланга НАТО, о котором альянс договорился летом 2016 года. В рамках этой инициативы в Польше, Латвии, Эстонии и Литве будут размещены четыре батальона НАТО.

Несмотря на то, что в Прибалтике гордо заявляют, что угрозы со стороны России не боятся и "их так просто не раздавишь", всё чаще на страницы изданий попадает совсем другая информация… Недавно стало известно, что в латвийских школах появится предмет "Защита государства". Связано такое нововведение с "аннексией Крыма". Об этом заявили в минобороны страны. На уроках по "защите государства" дети получат "патриотическое воспитание" и пройдут военную подготовку.

В конце октября в Литве выпустили памятку для жителей на случай иностранного вторжения. Она содержит детальные иллюстрации, на которых изображена российская бронетехника и боеприпасы. Кроме того, литовским учащимся раздали 30 тысяч пособий по сопротивлению российским войскам на случай их внезапного вторжения в страну.