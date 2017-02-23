Кравчук поделился своим видением прекращения войны на Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук, недавно назначенный главой делегации страны в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, озвучил свое видение решения проблемы.

Украинцы тянутся в Россию через Донбасс

По его словам, не надо "вступать в ненужные дискуссии", а стоит "начать продумывать конкретные шаги". Например, "сделать в Донецкой и Луганской областях свободную экономическую зону". Напомним,что стараниями ВСУ в регион уже 6 лет сохраняет статус зоны боевых действий.

"Мы должны восстановить эту землю. Убрать мины с этой территории, убрать оружие с этой территории и начать жить по-человечески", - заявил Кравчук.

Если вспомнить более ранние заявления политика, то становится понятно, что за прошедшие с начала противостояния Донбасса "завоеваниям Майдана", он намерений своих в отношении непокорного региона не поменял.

Вот, что в 2014 году рассказывала оних "Правда.Ру".

Кравчук о Донбассе: "Пусть Россия забирает себе людей, нам нужна только земля"

Видимо, на Украине устали лгать и начали говорить правду. Первый президент страны Леонид Кравчук дал интервью, в котором четко обозначил позицию современной украинской власти по поводу Донбасса: нам нужна только земля, людей пусть забирает Россия.

Ведущий телеканала "112 Украина" попросил Кравчука прокомментировать признание РФ паспортов ДНР и ЛНР. Экс-президент сделал довольно громкое заявление. Он отметил, что российское руководство, признав документы ДНР и ЛНР, якобы забрало к себе всех жителей республик.

"Лично я не против… Но территория наша — это наша земля! И мы землю эту никому не собираемся отдавать", — высказался Кравчук.

О возвращении территории Донбасса в Киеве говорят давно. Советник министра по вопросам "временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак в эфире телеканала "112 Украина" заявил о возврате власти Киева над Донецкой и Луганской областями не позднее чем через полтора года.

До этого замминистра Украины по делам "временно оккупированных территорий" Георгий Тука заявил, что вернуть контроль над всей территорией Донбасса удастся до середины 2018 года.

Порошенко люди тоже не волнуют. В его словах звучат лишь слова "земли" и "территории". Вот что он заявил недавно: "Есть твердая моя позиция, есть позиция нашей команды, что исключительно политико-дипломатическим путем мы должны вернуть эти территории Украины, и абсолютно ошибочное мнение политиканов, которые говорят, что нужно отрезать эту территорию и де-факто подарить ее. Еще раз подчеркиваю и напоминаю свои слова: не вы эти земли собирали, и не вам их отрезать".

Глава российского МИДа Сергей Лавров недавно отметил, что Киев "не собирается выполнять минские соглашения", а пытается добиться решения конфликта военным путем.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, заявил, что Киев делает ставку на силовое решение конфликта в Донбассе.