Украинская националистка признала победу РФ "в информационной войне"

Москва побеждает Киев в борьбе за умы украинцев.

Об этом в эфире одного из украинских ТК ветеран АТО в Донбассе, спикер украинской неонацистской организации Елена Белозерская.

По её словам, причина превосходства "российской пропаганды" в интернете и на украинском телевидении в наличии огромных финансов и качественного контента.

"Россия очень много денег вбрасывает в развитие антиукраинских, завуалированно антиукраинских — вроде бы нейтральных, но таких, которые в выгодном России курсе воспитывают людей, — телеканалов, персон, ведущих, журналистов, политиков и так далее.

Все это вбухивается, вбухивается, вбухивается. Сейчас они уже обнаглели, уже откровенно антиукраинские заявления можно услышать по нашему телевизору, таких, что СБУ должно было бы работать против таких людей. Но она, насколько я понимаю, не работает", — сокрушалась Белозерская.

Вместе с тем, она признала, что российский "агитационный продукт" креативнее и талантливее украинского:

"Можно еще сказать то, что не всем понравится: что Россия делает более качественный контент, чем Украина. Мы не можем конкурировать с ними в этом плане, у нас намного меньше интересного, талантливого, яркого, чем у них. Поэтому люди смотрят российское ТВ и сидят на их сайтах. А россияне под видом какого-то аполитического юмора проталкивают свои месседжи, свой российский патриотизм и так далее. Конкуренция. И эту информационную конкуренцию, борьбу за умы людей мы пока что проигрываем".

Получается, не зря в 2017 году при Минобороны создавались спецвойска, о которых рассказывала "Правда.Ру":

В России появились войска информационных операций

В России объявили о создании войск информационных операций. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, новые войска гораздо "эффективнее и сильнее, чем управление, которые называлось контрпропагандой".

Министр добавил, что "пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной".

К слову, ничего нового и удивительного в такого рода войсках нет. В США давно уже работает Global Engagement Center, а теперь создан также "центр противодействия российской пропаганде" по проекту сенаторов Роба Портмана и Криса Мерфи. В Европе работает EastStratCom Task Force — спецотдел при внешнеполитической службе ЕС по "контрпропаганде".

Американцы также запустили SMISC, которая создана "для пропаганды действий США и отражения контрпропаганды иностранными государствами". Она работает в Facebook, Twitter, на YouTube и в, цитируем "соцсетях, популярных в странах-целях".

Стоит отметить, что одним из инструментов "информационных войн" сейчас стали фейковые новости о России в зарубежных СМИ. Бороться с этим решили в МИДе. На сайте ведомства заработал раздел, в котором собраны примеры публикаций, которые недостоверно преподносят информацию о России. Официальный запуск рубрики дан, отметила Захарова на брифинге в Москве. С первой подборкой фейковых новостей можно уже ознакомиться на сайте российского внешнеполитического ведомства.