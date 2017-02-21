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Экс-мэр Каунаса: если б мы не лаяли на Россию, то жили бы хорошо

Экс-мэр литовского Каунаса Витаутас Шустаускас раскритиковал политику Вильнюса и заявил, что власти действуют в ущерб стране.

Экс-мэр Каунаса: если б мы не лаяли на Россию, то жили бы хорошо

В интервью Sputnik Литва политик предположил, что внешнеполитический курс Литвы вряд ли изменится после новых парламентских выборов.

"Я когда-то, еще в 1992 году, сказал в Сейме: если будут умные люди, имея таких соседей, как Белоруссия и Россия, мы бы по экономике были бы в Европе. Если бы не лаяли, как собаки, на Россию, жили бы хорошо", — высказался Шустаускас.

По его мнению, до тех пор, пока к власти в Литве не придут "другие политики", которые поменяют отношение к соседям, "ничего хорошего с экономикой страны не произойдёт".

К слову, Шустаускас и раньше неоднократно критиковал власти Литвы за "необдуманные" действия.

Вот, к примеру, что писала об этом "Правда.Ру"

Экс-мэр Каунаса возмущен поддержкой киевского режима властями Литвы

Слепая готовность литовских властей поддерживать всеми доступными способами вызвала гневную реакцию бывшего мэра Каунаса Витаутаса Шустаускаса, который буквально обложил официальный Вильнюс непечатными словами.

Об этом сообщил каунасский корреспондент BALTNEWS. lt со ссылкой на страничку вице-мэра в социальной сети Facebook.

В Литве Шустаускас известен, как "предводитель нищих".

В социальной сети экс-мэр, назвав властных мужей и дам "пидо****ми" и "К Г Бистами", напомнил, что у больниц не хватает денег для болеющих раком детей, а в это время власть "шлёт миллионы ворам с Украины, покупает им оружие. Что за люди 26 лет управляют этой нашей Литвой? Точно нужна революция, чтобы смести один раз буржуев, которых не волнует свой народ, свои люди".

Досталось от разбушевавшегося "короля нищих" всем: и партиям, и депутатам парламента, и правительству, и главе государства.

Пока Киев продолжает вести свою циничную политику, на востоке Украины продолжают гибнуть люди, обширные территории подвергаются разрушению и опустошению. Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Украины генерал армии Виктор Муженко"на голубом глазу" в ноябре 2015 года сообщил (с тех пор на эту статистическую тему стоит полное молчание): "С начала проведения силовой операции на Донбассе (с 13 апреля 2014 года) мы имеем 3064 погибших от всех силовых структур, из которых 2636 — военнослужащие Вооружённых Сил Украины. Из этого числа 2148 — это боевые потери. Раненых — 10753, в том числе 8897 — из Вооружённых Сил Украины".

О том, сколько мирного населения погибло на востоке страны украинские власти предпочитают вообще не вспоминать.

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