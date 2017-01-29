Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец

Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфильв интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".

Большое интервью польского профессора под заголовком "Кто действительно выиграл Вторую мировую войну?" было опубликовано в канун Дня Победы.

Помимо массы польских штампов о Сталине и "советской оккупации Польши", Панфиль изрек и новое "историческое знание".

Например, высказался о российском Калининграде, принципиально называя город по-польски "Крулевцем", тем самым намекая на польские "исторические" претензии к российской территории.

"Он принадлежит России на основании незаконных положений конференций в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Никто никогда не уполномочивал Рузвельта, Черчилля и Сталина решать судьбу мира, определять форму устройства Польши, Чехословакии и Франции. Так не делается! Ни одно правительство не предоставило делегаций этим трём господам для принятия решения о том, как будет выглядеть Европа", — заявил профессор.

Он охарактеризовал все три конференции антигитлеровской коалиции как

"соглашение трёх панов, один из которых серьёзно болен, другой полон решимости править миром, а третий вынужден молчать, зная, что он скоро потеряет свою империю".

Томаш Панфиль также подчеркнул, что уважающий себя поляк не должен оперировать топонимом "Калининград", поскольку он происходит от имени "убийцы поляков".

"Мой друг сказал, что никогда не скажет этого слова. И это правильно! Потому что нынешнее имя Крулевца происходит от фамилии одного из тех людей, чья подпись указана в приказе об убийстве польских военнопленных в марте 1940 года. Такое вот у нас очередное падение после Второй мировой войны", — продолжил Панфиль.

Впрочем, в самом Калининграде к подобным пассажам уже привыкли. Кто только за последние годы не претендовал на него.

К примеру, Прибалтика. Вот что об этом рассказывала "Правда.Ру".

В Прибалтике хотят отобрать Калининград у России

Забрать у России Калининградскую область предложил в ходе конференции "Мир в 2017 году" депутат литовского Сейма Линас Бальсис.

Как передает Baltnews, парламентарий заявил:

"Время Калининграда закончилось… Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование. Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор".

Бальсис, ранее работавший пресс-секретарем президента Дали Грибаускайте, призвал поставить вопрос возвращения Калининграда в повестку дня, поскольку эти земли "не должны остаться российскими".

Депутат считает, что заняться вопросом отторжения российского эксклава должны либо Литва, либо ЕС, либо Вильнюс и Брюссель вместе.

Впервые эта тема была поднята в литовском парламенте еще в 2015 году, и с тех пор ряд депутатов периодически к ней возвращается, пытаясь подобными заходами повысить свою популярность.

Как заявил осенью 2016 года на экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин, "если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее".

По словам главы государства, подобные попытки приведут к "открытию ящика Пандоры" и началу дискуссии по восточным землям Германии, по Львову и другим регионам.

При этом в самой Литве получают распространение идеи о возвращении немецких названий вместо литовских топонимов. Так, речку Дане в Клайпеде предлагается переименовать в немецкую Данге. Эксперты опасаются, что следом германофилы потребуют сменить и название Клайпеда, вернув немецкое Мемель.

Калининград до 1946 года носил название Кенигсберг и с 1773 по 1945 год был центром провинции Восточная Пруссия. После Потсдамской конференции (1945 год) восточную Пруссию поделили между собой СССР и Польша. Советскому Союзу досталась треть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом. Территория вошла в состав РСФСР как Калининградская область.

Напомним, как сообщала "Правда.Ру", минувшей осенью в Калининградской области Минобороны России разместило "Искандеры".

Это стало ответом на развёртывание американских ПРО в Европе. Из-за этого Россия будет вынуждена задействовать дополнительные силы и средства для прикрытия соответствующих объектов и пунктов управления.

Тогда представитель госдепа Джон Кирби заявил, что США призывают Россию не размещать "Искандеры" и комплексы С-400 в Калининградской области. По словам Кирби, это угрожает европейской безопасности. Пресс-секретарь госдепа рассказал, что Россия вот уже 20 лет обещает разместить "Искандеры" в Калининграде. Каждый раз это было ответом на разные ситуации в Европе. Ни одна из них, по мнению Кирби, такой реакции не требовала.

Кстати, после размещения комплексов в Калининграде к российским границам стали чаще наведываться разведывательные самолеты НАТО. "Правда.Ру" сообщала о нескольких таких случаях.