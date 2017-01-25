Президент Эстонии собственноручно раскалывает страну в угоду ЛГБТ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд активно продолжает взятый ею курс на поддержание "европейских ценностей".

Европа удовлетворила геев

Её, кажется, не волнует мнение большинства, которое выступает против однополых браков в стране.

Все началось еще в 2014 году

Тогда в стране был принят "Закон о сожительстве", позволяющий заключать т. н. гражданские партнерства. Данный акт допускал делить имущество и кредитные обязательства, вступать в наследственные отношения и прочее.

Уже в 2016 году в Эстонии зарегистрировали первое усыновление ребенка однополой парой. Это стало возможно только из-за "Закона о сожительстве" и привело к возмущению эстонцев: 60% выступили против того, чтобы представители ЛГБТ-сообщества официально регистрировали свои отношения.

Против президентской инициативы

В свою очередь представители организации "Родители Эстонии" выступили против, чтобы школьникам рассказывали о секс-меньшинствах. Активисты даже провели ряд акций протеста, после чего их обвинили в сотрудничестве с Москвой, предъявив в качестве доказательств тот факт, что возмущенные родители дали интервью российским СМИ.

Церковь также выступает против однополых браков. Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма назвал такие отношения грехом, подчеркнув, что брак — это союз мужчины и женщины.

Активно выступать против "Закона о сожительстве" стали представители Консервативной народной партии (EKRE), вошедшей в правящую коалицию. В политической организации выступили за отмену актов, позволяющих представителям ЛГБТ-сообщества усыновлять детей и тем более официально заключать брак.

Президент непоколебима

В поддержку "европейских ценностей" до сих пор выступает Керсти Кальюлайд. Несмотря на то что у нее самой четверо детей, она продолжает упорно "насаждать в стране европейские ценности" и симпатизировать секс-меньшинствам.

Недавно Кальюлайд получила награду эстонского объединения ЛГБТ "Радужный герой".

Социологи предупреждают: старания президента могут плохо кончиться

В конечном итоге поддержка ЛГБТ-сообщества в Эстонии и в мире может привести к глобальной проблеме.

Например, сейчас в США можно наблюдать за расовым нацизмом, когда чернокожие осуждают все белое, ученых увольняют за их исследования, блогеров блокируют за название фигур шахмат "черные" и "белые" и т. д.

"Эстонцы в силу национального характера могут долго "копить гнев". Но, судя по настроениям в обществе, скоро терпение лопнет", — говорят социологи, проводившие опрос общественного мнения в Эстонии.

Напомним, что в России после принятия поправок в Конституцию на государственном уровне будет закреплено, что семья — это союз мужчины и женщины.

И как знать, не последуют ли эстонские семьи в скором будущем примеру лондонцев, о которых ранее писала "Правда.Ру".

Семья сбежала из "сексуально распущенной" Европы в российскую глубинку

Семья из Лондона переехала в Россию, решив оградить дочерей от людей нетрадиционной ориентации, которые встречаются в столице Великобритании не только на улице, но и в школе.

Когда дети начали ходить в местную школу, они стали интересоваться вопросами насчёт странностей некоторых людей, в частности, почему двое мужчин целуются друг с другом. Кроме того, в школе ведутся уроки полового воспитания, где ребятам демонстрируют половые органы и показывают обучающие фильмы.

"Очень много учителей нетрадиционной сексуальной ориентации, с татуировками, с пирсингом. Помимо школы точно такие же однополые пары встречаются повсюду: в парках, кино, магазинах", — рассказала "Лайфу" мать девочек Ольга.

Семья переехала в российскую деревню Великие Луки, которая находится в 10 км от города. Родители отдали детей в местную школу, где они постепенно осваиваются и изучают русский язык. Глава семейства всю жизнь работал водителем, а жена — менеджером в сфере транспортной логистики. По словам Ольги, даже если бы им не удалось устроиться в России на такую же работу, она готова была идти даже уборщицей.

Отметим, накануне Нового года в Кыштовку, село на севере Новосибирской области, по программе возвращения соотечественников в Россию переехала из Германии семья Мартенс, недовольная, прежде всего, сексуальным просвещением в немецких школах. По данным местных СМИ, семья планирует организовать столярное производство, ведь глава семейства — мастер, работал в Германии столяром и может делать красивую мебель. Документы на получение гражданства Мартенсы уже подали. Обычно этот процесс занимает около полугода, но местные власти обещают провести его в ускоренном ритме.

Напомним, ранее ведущий сексолог Дании призвал к введению практики показа порнографии в старших классах, утверждая, что тематические дискуссии могут помочь подросткам стать "добросовестными и критическими потребителями", которые способны отличить порнографию от реальных сексуальных отношений.

Профессор Кристиан Граугард из университета Ольборг вызвал фурор в Дании своим предложением на государственном телевидении о том, что порнографию нужно показывать в школах. В интервью датскому общественному каналу DR он заявил, что такую практику нужно добавить к половому воспитанию классов, которое сейчас "скучное и техническое, типа надевания презерватива на огурец".

Граугард настаивает, что его предложение не просто дань традициям сексуально распущенной Скандинавии, а разумный способ обучения подростков.

"Мое предложение заключается в возможности критически обсуждать порнографию с 8-го и 9-х классов (Возраст 15 — установленного законом возраста согласия в Дании — и 16 соответственно) в рамках разумного дидактической стратегии, проводимой подготовленными учителями," — сказал он Guardian.

Мы знаем из исследований, что подавляющее большинство подростков видели порно в раннем возрасте — так что это не вопрос о порно как таковом, добавил он. По данным исследований, 99% мальчиков и 86% девочек в Скандинавии уже видели порнографические фильмы гораздо раньше 16 лет. Граугард считает необходимым убедиться, что подростки "обладают необходимыми навыками, чтобы смотреть порно конструктивно".

"Они должны уметь различать изображения тела и пола в повседневной жизни среднего подростка. Они должны стать сознательными и критические потребители ".

Напомним, половое воспитание стало обязательным в Дании с 1970 года, и порнография уже включена в учебную программу в нескольких датских школах, но не во всех.

"Школы интерпретируют национальные руководящие принципы по-разному," — говорит Граугард. — Поэтому важно, чтобы образование соответствовало определенным стандартам качества по всей стране, чтобы учителя были хорошо обучены и постоянно совершенствовали свои методы. Дания — развивающаяся страна с точки зрения методологии полового воспитания, и это должно быть изменено".

Опрос на популярном в Британии сайте BabyChild показал, что, по мнению взрослых, ребенку совершенно не нужно знать о сексе. Однако несмотря на то что родители данный законопроект раскритиковали, британские парламентарии уже утвердили его в первом чтении.

Корреспондент "Правды.Ру" поинтересовался, справедливо ли в этой связи упрекать законотворцев в попустительстве пропаганды однополого секса и браков среди гомосексуалистов?