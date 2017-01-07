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Источник Правда.Ру

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Мир

Сегодня, 5 марта, в Анкаре состоялось судебное разбирательство по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова.

Напомним, что дипломата застрелили в турецкой столице 19 декабря 2016 года. Нападение на Карлова было совершено на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" сотрудником полиции Мевлютом Алтынташем, который был ликвидирован охранниками выставки.

Прокурор решил, что на скамье подсудимых есть невиновные

Первый день судебного заседания по делу, обвиняемыми в котором проходят 28 человек, начался с неожиданного требования прокурор: оправдать пятерых обвиняемых в убийстве российского посла.

Для остальных 23 фигурантов, которые - обвинение в этом абсолютно уверено - виновны, потребованы различные - вплоть до пожизненных - сроки заключения.

Кстати, сами обвиняемые свою причастность к убийству отрицают. Поэтому, наверное, слушания во Втором суде Анкары по особо тяжким делам длятся уже больше года.

Вот, что рассказывала об убийстве Андрея Карлова и подозреваемых в этом преступлениями «Правда.Ру»

По делу об убийстве российского посла в Турции арестованы пять человек

 Прокуратура Измира сообщила, что арестованным предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".

Всего полиция арестовала пятерых подозреваемых, передает агентство Anadolu. Четверо из них являются сослуживцами Мевлюта Мерта Алтынташа, убившего посла, в органах МВД, а пятый - активистом организации FETO  оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

Агентство отмечает, что пятый арестованный курировал сторонников организации из числа курсантов полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире, где обучался Алтынташ.

По данным прокуратуры, куратором FETÖ оказался Сулейман Эрген. Кроме того, называются имена арестованных сотрудников полиции: Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу. Им предъявлено обвинение в «принадлежности к вооружённой террористической организации».

Как сообщала Правда.Ру, 19 декабря, в турецкой столице был убит российский посол Андрей Карлов. По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла.

Убийца прокричал "Аллах Акбар" и "Месть за Алеппо", - сообщают турецкие СМИ. Как передает Haaretz, нападавший кричал "Месть за Алеппо, не забудьте Сирию!".

По данным СМИ, при входе в помещение галереи убийца российского посла предъявил удостоверение полицейского. Мэр Анкары сообщил, что убийца - 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он был уволен из полиции после попытки переворота в июле 2016 года.

Президент России Владимир Путин присвоил послу Андрею Карлову звание Героя России. Как сообщается на сайте Кремля, награда вручается "за проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)".

"Совершенное преступление - это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений. И на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта, - сказал ранее Владимир Путин. - Ответом на это может быть только одно - усилие борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют".

Темы турция аресты полиция
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