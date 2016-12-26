Санду начала "румынизацию" Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду, официально вступившая 24 декабря в должность главы государства, первым делом вернула румынский язык на официальный сайт своей администрации.

Ранее на веб-странице фигурировала аббревиатура MD, теперь ее сменили на RO.

Этот шаг, в принципе, никого не удивил, поскольку Санду является гражданкой Румынии. Ранее она неоднократно подчеркивала, что говорит на румынском языке и не скрывает своей симпатии к унионистам (сторонники присоединения Республики Молдавия к Румынии), которые ее активно поддерживали в период избирательной кампании.

Несмотря на то что в соответствии с решением Конституционного суда от 2013 года в Молдавии государственным языком считается румынский, предыдущий президент Игорь Додон планировал законодательно закрепить в стране молдавский язык на основе латинской графики, а также преподавание в школах истории Молдавии (сейчас учат историю румын).

Напомним, сразу после вступления Игоря Додона в должность президента в 2016 году румынский язык на его официальном сайте был заменён на молдавский.

Тогда же со здания Государственной резиденции был снят флаг Европейского союза.

Вот что тогда рассказывала "Правда.ру".

Молдавия объявила "символическую" войну Евросоюзу

Cо здания администрации президента Молдавии снят флаг Евросоюза. Кроме того, версия сайта главы государства на румынском языке изменена на молдавский.

При этом звездные стяги ЕС рядом с молдавским триколором все еще сохранены на других государственных зданиях республики, в том числе на зданиях правительства и парламента.

Глава республики Игорь Додон уважает Конституцию страны, заявили в администрации президента, к чему призывает и всех остальных в Молдавии. В ведомстве добавили, что Додон намерен в скором времени официально прокомментировать произошедшие изменения.

Додон вступил в должность 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на российский рынок и нормализовать сотрудничество в энергетике.

Напомним, несмотря на то что государственным языком Молдавии, согласно Конституции страны, является молдавский язык на основе латинской графики", решением Конституционного суда от 5 декабря 2013 года государственным языком республики признавался румынский язык.

Основанием для такого решения стал вывод Конституционного суда о том, что текст Декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией Молдавии, где указан молдавский.

Лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон одержал победу во втором туре президентских выборов. Додон получил 52,57% голосов. За его соперницу Майю Санду отдали голоса 47,43% избирателей.

"Победа Додона закономерна. Прозападные либералы обворовали и обманули Молдавию. Ассоциация с ЕС ничего не дала. Люди ждут новой политики" — пишет в своем "Твиттере" председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Отметим, что нынешний результат явственно показал, что большинство граждан Молдавии разочаровались в европейской мечте. Риторика Майи Санду, хоть и привлекательна на первый взгляд, но по факту сильно похожа на обыкновенный обман и популизм.

За время независимости после распада СССР Молдавия никак не может определить вектор развития. Политическая элита тянет страну в Европу, но экономика страны никак в нее не вписывается. На Западе места для молдавской продукции нет, она может найти сбыт только в России и странах СНГ. Итогом попытки "вписаться в рынок" Европы стали деиндустриализация Молдавии, обнищание населения, нескончаемые потоки мигрантов, ищущих работу за границей, писала "Правда.Ру".