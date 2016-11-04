Суд в США возобновил дело о переписке Хиллари Клинтон

Набирающая в Соединенных Штатах обороты компания по выборам нового президента страны в очередной раз доказывает, что в политической борьбе не бывает "случайных" или "проходных" фактов.

И то, что "выстрелило" однажды, вполне можно попытаться использовать снова. И даже против совсем другого противника.

Старое дело поднято из архива

Решением суда округа Колумбия возобновлено дело об электронной переписке экс-госсекретаря и экс-кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон, которую она вела через личный сервер.

"Суд удовлетворяет ходатайство Judicial Watch допросить (бывшего) госсекретаря Клинтон по вопросам относительно причин, по которым она использовала частный сервер, и ее понимания правил оборота записей в госдепартаменте", — говорится в новом решении суда.

Также суд разрешил допросить Клинтон о документах, имеющих отношение к атаке на посольство США в ливийском Бенгази в 2013 году, но не о ее действиях в то время применительно к этим событиям.

Почему сейчас?

Данное решение суда, в свете новых выборов — в которых Хилари Клинтон не участвует — может серьезно, по мнению экспертов, навредить нынешнему фавориту гонки — бывшему вице-президенту США Джо Байдену, который был коллегой Клинтон по администрации Барака Обамы.

И, в случае повторного расследования возможной утечки в тот период секретной информации, вполне могут появиться факты, компрометирующие и его тоже.

Напомним, как это уже было с Хилари Клинтон. Вот, что писала в 2016 году "Правда.Ру"

Комитет нацбезопасности: Клинтон виновна в государственной измене

В США председатель комитета по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол дал весьма резкую оценку деятельности Хиллари Клинтон на посту госсекретаря. Ведение служебной переписки по электронной почте с риском утечки секретной информации Маккол назвал госизменой.

"Как мы теперь узнаем, и как ранее мне говорил (директор ФБР) Джеймс Коми, весьма вероятно, что зарубежные страны, являющиеся противниками (США), внедрялись в ее частный сервер", — заявил конгрессмен в эфире телекомпании Fox

За счет использования личного сервера раскрыла секретные данные США другим странам. Это "ставит под угрозу не только ее", то есть саму Клинтон, "и национальную безопасность" США, но и работающих за рубежом сотрудников американских спецслужб. "По моему мнению, это, если быть полностью откровенным, государственная измена", — заключил Маккол.

В тот же день, сенатор от Техаса Тед Круз заявил о необходимости расследовать коррупционные дела четы Клинтон, имея в виду сведения об оказании бывшим президентом США Биллом Клинтоном и его супругой Хиллари различных политических услуг тем, кто перечислял крупные пожертвования в их благотворительный фонд.

Напомним, ранее Федеральное бюро рас­сле­до­ва­ний обнародовало досье коррупционного дела экс-президента США Билла Клинтона 15-летней давности.

Как сообщает РИА Новости, расследование дела началось в 2001 году, тогда политика заподозрили в нарушении закона при помиловании предпринимателя Марка Рича. Президент подписал указ за несколько часов до истечения срока своих полномочий, а спустя какое-то время выяснилось, что дочь Марка Рича внесла миллион долларов в кассу Демократической партии, которую представлял президент.

По некоторым данным, более ста тысяч долларов из этой суммы пошло на финансирование предвыборной компании Хиллари Клинтон, которая в то время баллотировалась в Сенат. Сейчас в рамках расследования власти пытаются установить, получала ли Клинтон, находившаяся тогда на посту госсекретаря, деньги за политические услуги для доноров фонда.

На кандидата от Демократической партии уже было выложено достаточно много компрометирующих сведений, чтобы опустить ее рейтинг на опасно низкий уровень. Но в минувшую пятницу прозвучал еще более оглушительный взрыв, когда директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми направил в конгресс письмо о возобновлении расследования по делу об использовании Хиллари Клинтон личного почтового сервера для служебной переписки в бытность ее госсекретарем.

Победное шествие Клинтон в Белый дом, уже изрядно потрепанное публикациями Wikileaks, этим сообщением было почти разорвано в клочья.