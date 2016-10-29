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Тимошенко сообщила украинцам, что их жестоко обманули

Мир » Бывший СССР » Украина

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, выступая в эфире ТК "112 Украина", что граждан страны "жестоко обманули" на президентских выборах весной 2019 года.

По словам политика, Украина в ближайшее время будет импортировать все необходимое для потребителей:

"Страной уже импортируются овощи, картофель и фрукты, несмотря на "уникальную землю", на которой все это можно выращивать".

Тимошенко сообщила, что совместно со своей командой готовит антикризисный план по выходу из сложившейся ситуации.

"Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах", — добавила политик.

А может быть, дело тут вовсе не в Зеленском? Может, Юлия Владимировна просто априори "не любит" всех, кто занимает президентское кресло в Незалежной?

Вот только один из эпизодов, о котором рассказывала ранее "Правда.Ру"

Скандал в благородном семействе: Тимошенко назвала Порошенко рейдером

В захвате фермерских земель обвинила семью президента Украины лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко… Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

На Всеукраинском крестьянском вече Тимошенко указала на отсутствие стратегии по развитию семейных ферм в стране. Она отметила, что число фермерских хозяйств на Украине стремительно сокращается — за год их стало на шесть тысяч меньше.

Причина, по мнению политика, кроется в том, что "сотнями и тысячами гектаров земли владеет одиннадцать семей, приближенных к власти". Эти же семьи, по ее словам, возглавляют земельное рейдерство.

"Страшно сказать, кому принадлежит одна из таких семей. Это наш президент", — заявила Тимошенко.

Ранее Тимошенко призывала продлить мораторий на продажу земли и создать антирейдерские штабы для борьбы с захватами земельных участков, поддержав инициативу крестьян Кировоградской области о проведении всеукраинского референдума по этому вопросу.

Разрешить свободную свободную куплю-продажу земель сельхозназначения на Украине пытаются с 2004 года, однако эта инициатива блокировалась парламентом, который ввел соответствующий мораторий. Вопрос отмены моратория на продажу сельхозземель вызвал широкий общественный резонанс.

Власти Украины пообещали не допустить спекуляций на рынке земли. Верховная рада приняла в целом закон о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 1 января 2017 года.

Выступая в прямом эфире в студии Pravda. Ru известный украинский публицист и адвокат Татьяна Монтян рассказал о том, что распродажа земель пока не идет, но только потому, что всего 11 процентов из них, согласно официальным данным, занесено в кадастровый реестр. Однако для того, чтобы пахать землю на Украине, получать урожай и наживаться, совершенно не обязательно иметь какие-то официальные права на эту землю. "У нас нет незапаханных земель, но всего 11 процентов занесено в реестр, на них выставлены межевые знаки. Поэтому до распродажи земель далеко, но пользоваться тем, что плохо лежит, может каждый, надо только иметь своих людей в администрации", — уверена Татьяна Монтян.

При этом те, кто пользуется землей без регистрации, могут засевать ее чем угодно, рапсом или подсолнечником, в течение нескольких лет, после чего эта земля становится непригодной к использованию. И это далеко не единичные случаи, когда захватывается земля без надлежащих правовых оснований, используется без учета правил севооборота, с нее получается собственная выгода, а дальше — "хоть трава не расти". И так загублено уже огромное количество земель, сказала в интервью Правде. Ру публицист.

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