Новый глава МИД Украины "костьми ложился" на пути России в ПАСЕ

Вчера на внеочередном заседании Верховной Рады Украины был освобожден от должности премьер-министр страны, отставка которого повлекла за собой "автоматом" смену состава кабинета министров.

Как уже рассказывала "Правда.Ру", новым главой кабмина стал Денис Шмыгаль (подробнее об этом — здесь).

За других министров нардепы проголосовали "пакетом"

Но один новый руководитель заслуживает особого внимания. И вовсе не только потому, что его кандидатура была предложена лично президентом Зеленским.

Руководить министерством иностранных дел будет хорошо известный Дмитрий Кулеба, до вчерашнего дня — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Чем "прославился" Кулеба

Кроме дежурных бесчисленных антироссийских высказываний, новый глава МИД Украины отметился тем, что буквально "костьми ложился" и яростно сопротивлялся возвращению делегации России в ПАСЕ после лишения её полномочий в 2014 году.

Он настолько сильно не хотел видеть в стенах ПАСЕ "русских", что даже готов был погасить украинский долг перед организацией — $400 тысяч — "в обмен на недопуск России к участию".

И очень настойчиво пугал европейцев "призраком России".

Вот что писала тогда, в 2016-ом, "Правда.Ру".

Украина пугает Европу "призраком России"

Дмитрий Кулеба, представляющий в Совете Европы Украину, в интервью одному из украинских СМИ поведал о том, что по коридорам ПАСЕ "бродит призрак России".

В беседе Кулеба рассказывал о "несомненных победах" Украины на европейскому пространстве, о поддержке позиций Киева европейскими политиками "которые совсем не устали от украинских проблем" и о том, что "все партнеры Украины сейчас оказались перед простым выбором: подыгрывать россиянам либо помогать украинцам".

Конечно, вопрос взаимоотношений ПАСЕ и России стороной украинский дипломат обойти не смог.

"Хотя формально никакого пункта, связанного с Россией, в повестке дня не было, её призрак бродил в зале ПАСЕ. Обсуждали резолюции по Украине и постоянно говорили о России. Выступали президент Франции Франсуа Олланд и министр иностранных дел Германии (Франк. - RT) Вальтер Штайнмайер и тоже говорили о России", — заявил Кулеба в интервью Gordon.ua.

Напомним, как сообщала "Правда.Ру", в январе 2017 года Россия может вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы, но на особых условиях, главное из которых — восстановление всех прав нашей делегации. Чтобы ситуация двухгодичной давности с лишением России права голоса не повторилась, наши депутаты предложили внести изменения в регламент ПАСЕ. Инициатива может быть рассмотрена на декабрьской сессии ассамблеи.

В начале сентября глава Пар­ла­ментс­кой ас­самб­леи Со­ве­та Ев­ро­пы Педро Аграмунт заявил, что в ходе совместных встреч с главами ведущих политических групп в Москве хотел бы обсудить возобновление диалога с Россией.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ приняла резолюцию, в которой лишила Россию права голосовать на сессии, права участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов. После этого Москва решила не направлять в Ассамблею документы, необходимые для подтверждения полномочий делегации.

Ситуацию для Pravda.Ru прокомментировал Павел Подлесный, руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады.

"Во-первых, Россия из ПАСЕ де-юре не выходила. Мы ушли с определенной сессии, а самой ассамблеи не покидали. Просто пока делегация не возвращается на заседания. Сомневаюсь, что Россия рассчитывала на то, что такой шаг окажет какое-то отрезвляющее воздействие на остальных членов ПАСЕ. Во-вторых, ничего нового в действиях ПАСЕ нет. Такие резолюции принимались в прошлом, будут приняты и сейчас. И я убежден, будут приниматься и в будущем. Как надо нам к этому относиться? Дальше бойкотировать заседание или изменить свою позицию?

"Я должен сказать честно, что этот вопрос сейчас не актуален. Потому что над этим уже будет думать новое руководство Государственной думы, новый состав. А представители Южной Осетии, Абхазии, ДНР и ЛНР как хотят, так пусть и реагируют. Это, честно говоря, никакого значения не имеет в принципе", — отметил в интервью "Правде.Ру" эксперт.