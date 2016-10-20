За гранью: в украинских Черновцах празднуют начало фашисткой оккупации

В здании администрации Черновицкой области открыта выставка, посвященная созданию 80 лет назад в Черновицкой области режима "Украинского соборного государства". Выставка проходит в торжественной обстановке городского праздника.

ДЛЯ СПРАВКИ

"Украинское соборное государство" в Черновцах было провозглашено 30 июня 1941 года, в один день с захватом немецкими войсками Львова. После того, как 49-й горный корпус вермахта и украинские пособники Гитлера заняли Львов, главарь запрещенной в России ОУН Ярослав Стецько провозгласил независимость Украины, а себя — главой украинского правительства.

Немцы и румыны в конце июня приближались к Черновцам, на Буковине активизировалось местное подполье ОУН. Узнав о том, что с помощью немцев ОУН провозгласила во Львове "незалежность", 30 июня то же самое в Черновцах сделал референт Буковинского провода (территориальной организации) ОУН, 22-летний Мирослав Киндзирский.

ОУН сформировала в Черновцах "областное правительство", которое принялось сдирать с домов советские флаги и развешивать "жовтоблакитные прапоры" и флаги нацистской Германии и королевской Румынии — желая показать, что "независимая Украина" находится с ними в союзе и готова воевать против СССР.

Новоприобретённые "союзники" "прогиб" оценили по-своему:

на всех украинцев завели дела "за неблагонадёжность", ставили их на один уровень с евреями и коммунистами;

сразу же после захвата Черновцов в городе начались массовые погромы.

"Румынские солдаты ограбили большинство домов. Город практически разрушен. До прибытия в Черновцы айнзатцкоманды, меры, принятые румынами против евреев, были хаотичными. Жестокое обращение было проявлено прежде всего против украинцев", — сообщал руководству РСХА командир айнзатцкоманды 10b штурмбанфюрер СС Алоис Перштерер.

В конце июня 1941 года с санкции руководства СС Войновским из жителей Буковины был создан так называемый "Буковинский курень" ОУН. Это соединение потом возглавит соперник Степана Бандеры по руководству ОУН Андрей Мельник. "Буковинский курень" печально известен на весь мир тем, что расстреливал в сентябре 1941 года евреев в киевском урочище Бабий Яр.

В июле 1941 года Петр Войновский, показывая свою солидарность с антиеврейской политикой Германии, за один день со своей бандой вырезал в буковинском селе Милиево свыше 120 евреев: женщин, детей, стариков.

Черновцы сегодня

Все фойе администрации Черновицкой области несколько дней будет украшено портретами Киндзирского и других буковинских главарей ОУН, фотографиями документов и личных вещей оуновцев.

Местные историки повествуют посетителям о "беспрецедентном героизме" Киндзирского и его "команды", которые, как утверждают эти историки, боролись против немцев и румын в одиночку за "свободную Украину", когда эта "свободная Украина" была разогнана немцами во Львове в июле 1941 года.

К слову, теперь понятно, почему в нынешних Черновцах на дверях магазинов и офисов, как при нацистах, появляются таблички "Русским свиньям вход запрещен":

фото из соцсетей

Показательно, что мэр Черновцов Роман Кличук — не член какого-нибудь "Правого сектора" (запрещен в России) или "Свободы", а формально беспартийный человек, врач по профессии.

В горсовете Черновцов нет ни одного "свободовца" или другого нациста. То есть формально неонацизма в Черновцах нет. В органах власти. А вот по факту…

По факту, в очередной раз подтверждается истинность народной мудрости: за что боролись, на то и напоролись. Ведь звучали уже не просто звоночки, а колокола.

К примеру, вот что ранее сообщала Pravda.Ru

Украина обвинила СССР в начале Второй мировой войны и оккупации Германии

Верховная Рада Украины приняла Декларацию памяти и солидарности парламентов Украины, Польши и Литвы по событиям Второй мировой войны. За соответствующий проект постановления проголосовали 243 депутата. Документ не только возлагает на СССР вину за начало Второй мировой войны, но и утверждает, что Ялтинские соглашения лидеров антигитлеровской коалиции, закрепившие победу над фашизмом, стали основой "порабощения всей Восточной и Центральной Европы".

"Мы привлекаем внимание к тому факту, что пакт Риббентропа-Молотова от 23 августа 1939 года, заключенный между двумя тоталитарными режимами — коммунистическим Советским Союзом и нацистской Германией, привел к взрыву 1 сентября Второй мировой войны, вызванной агрессией Германии, к которой 17 сентября присоединился Советский Союз. Следствием тех событий была оккупация Польши Германией и Советским Союзом, a в 1940 году — советская оккупация Литвы, Латвии и Эстонии. Следствием этого стали массовые репрессии против наших народов. Те события привели также к принятию в Ялте в 1945 году решений, которые начали новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, длившийся полвека", — цитирует документ украинское издание "112".

В декларации также говорится, что "осуществление Российской Федерацией агрессивной внешней политики, оккупация Крыма, поддержка и осуществление вооруженной интервенции на востоке Украины, нарушение основных норм международного права и договоров, подписанных с Украиной, невыполнение Кремлем договоренностей и ведение гибридной информационной войны представляют угрозу для мира и безопасности всей Европы".

Как сообщает СМИ, документ одновременно приняли представители Сеймаса Литовской Республики, Сейма Республики Польша и Верховной Рады Украины.

Напомним, в коммюнике Ялтинской конференции говорилось, что ее цель — "…стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские законы, организации и учреждения; устранить всякое нацистское и милитаристское влияние из общественных учреждений, из культурной и экономической жизни германского народа и принять совместно такие другие меры в Германии, которые могут оказаться необходимыми для будущего мира и безопасности всего мира". "В наши цели не входит уничтожение германского народа. Только тогда, когда нацизм и милитаризм будут искоренены, будет надежда на достойное существование для германского народа и место для него в сообществе наций", — говорится в документе, подписанным Черчиллем, Рузвельтом и Сталиным. То есть фактически речь идет о попытке пересмотра итогов Второй мировой войны.

Ранее Pravda. Ru сообщала, что Евросоюз разработал план информационной войны против России. На октябрьском заседании комитета Европарламента по иностранным делам было принято решение увеличить финансирование проектов, связанных с противодействием "российской пропаганде" на прибалтийском направлении.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Ющенко, антисоветские стереотипы активно используются сейчас против России.

"Все понимают, что Российская Федерацией является преемницей Советского Союза, отсюда и космос, и великая победа, индустриализация. Людей хотят заставлять думать, что 70 лет был просто вакуум. Это, в первую очередь, борьба против страны, поэтому антисоветизм сегодня, его основная часть — русофобия.

Это прекрасно понимают наши враги, поэтому говорят о советской, российской "оккупации" в Прибалтике, на Украине. Эти идеи и будут финансироваться. К сожалению, и внутри страны СМИ занимаются этим. Финансируются они или не финансируются? Работают они в рамках решений Евросоюза об усиления информационной войны против России? Мое личное мнение — да.

Во внешней политике Министерство иностранных дел РФ проводит огромную работу, но этого мало, необходима информационная поддержка. Внешних ресурсов на иностранных языках тоже должно быть больше", — рассказал Александр Ющенко Pravda. Ru.

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