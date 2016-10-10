На уроках химии украинских девятиклассников учат лечить рак содой

В учебнике для девятого класса по химии нашли информацию о том, что сода якобы имеет профилактические и лечебные свойства при онкозаболеваниях.

Скрин страницы учебника

Его авторы сослались на сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров.

На это обратила внимание пользователь Инна Домина в Facebook.

"Когда уже, наконец, в учебниках будут подаваться новости современной науки, а не тренды нетрадиционной медицины с сайта Ассоциации пенсионеров?" — написала она.

Этот учебник издали в 2017 году, он рекомендован Министерством образования и науки Украины.

Во втором параграфе говорится, что водный раствор соды следует пить для "профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде" и некоторых других болезнях.

К слову, это уже далеко не первый раз, когда размещённая в школьном учебнике информация, вызывает недоумение и возмущение взрослых украинцев.

Вот только один пример, о котором раньше писала "Правда.Ру".

На Украине появился учебник новейшей истории

На Украине сегодня был представлен учебник новейшей истории для старших классов, в котором освещаются события Майдана и дальнейшие мытарства страны на пути к "демократии".

Автор пособия — бывший замминистра образования Павел Полянский. Он утверждает, что Министерство образования уже рекомендовало учебник для изучения в школах.

В главе о Майдане отмечается, что события 2014 года "разграничили миры диктаторских ценностей Евразии и общечеловеческих ценностей Европы", причем особо подчеркивается, что "революционные изменения продемонстрировали готовность молодого поколения отстаивать национальные ценности".

В конце главы ученикам предлагается ответить на вопросы. Например, чего заслуживают украинцы, не разделявшие взглядов "майдана": осуждения, наказания — или у них также было право выйти на протест.

В целом главным виновником недовольства граждан Украины в 2014 году назван диктаторско-компрадорский режим Януковича.

Относительно начала войны в Донбассе, которую автор учебника называет русско-украинской:

"Заранее засланные агенты русских спецслужб организовывали демонстрации и захватывали администрации.1 марта 2014 года под лозунгами "присоединения" юга и востока Украины к России началась "русская весна": штурмовые группы захватывали администрации. Наиболее кровавые столкновения произошли в начале мая в Одессе, где вследствие этого погибли почти 50 человек".

Касательно Иловайского котла:

"Украинские войска вышли к Донецку с севера и юга. Горловка, Енакиево, Алчевск были почти окружены. ДНР и ЛНР были изолированы. Разгром противника был делом нескольких недель. Но 23 августа на Украину вторглись русские регулярные войска. Украинские войска были заблокированы под Иловайском. После двухнедельных боев начали выходить из окружения, во время прорыва понесли утраты, численность которых официально не установлена".

Отметим, что сам автор пособия прокомментировал свой труд в интервью "Вестям" так:

"Информация о Майдане у меня есть вся, как у непосредственного участника событий. А информацию о войне в Донбассе брал из открытых источников. Старался избегать оценочных суждений. Но нам надо об этом писать и говорить, не откладывая на потом. Чем больше проходит времени, тем больше материалов публикует Россия со своим взглядом. А нам надо популяризировать собственный взгляд".

Такое вот видение истории.