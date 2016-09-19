Жадность олигархов лишает Украину морского транзита грузов

Монополия, установленная на перевалку грузов украинским олигархатом, захватившим в собственность все порты страны, привела к росту цен и отказу международных перевозчиков от транзита через Незалежную из Ирана, Китая и Средней Азии в Европу.

Об этом заявил директор украинской консалтинговой компании "FAS" Александр Ланецкий.

"Самая главная проблема, которая существует на направлении транзита грузов из Ирана в Грузию, Турцию и Европу — это то, что с украинской стороны частный монополист, и он держит самую высокую цену в регионе на перевалку груза. Это бьёт по всему — и по иранскому грузу, и по китайскому, и по среднеазиатскому. То есть, получается, им намного выгоднее, чтобы груз плыл на Варну или на Стамбул, чем на Черноморск (Ильичёвск), чисто по цене логистической перевалки", — констатировал Ланецкий.

В какие потери это может вылиться, Украине готова, наверное, рассказать Эстония. Эта страна потеряла морской транзит ещё в 2016 году.

Почему — рассказывала "Правда.Ру"

В Эстонии подсчитали убытки от потери российского транзита

В Эстонии подсчитаны приблизительные потери бюджета от сокращения транзита российских грузов. Сумма составляет около 500 миллионов евро в год. Об этом сообщил портал rus. err. ee со ссылкой на Ассоциацию логистики и транзита.

С 2006 года по 2016 объем транзита упал почти в 7 раз — с 40 млн тонн до 6 млн тонн грузов.

При этом, каждая тонна груза приносит эстонской экономике 15 евро. Отсюда и цифра в 510 млн евро. Падение транзита в первую очередь связано с переориентаций перевозок российских грузов на свои порты.

Об это ранее подробно писала Правда. Ру.

В марте 2016 года Россия полностью прекратила транзит нефтепродуктов через Эстонию, отдав предпочтение собственным портам и железной дороге.

Из-за падения объемов транзита сокращаются доходы железной дороги и портов, а также налоги на рабочую силу, поступающие от грузовых терминалов.

13 сентября глава "Транснефти" Николай Токарев на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что поставки на экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики планируется прекратить до 2018 года. в прошлом году через Прибалтику переваливалось порядка 9 миллионов тонн нефтепродуктов, а в текущем году объем сократился до 5 миллионов тонн.

Токарев отметил, что грузопоток в район Прибалтики сократится до нуля до 2018 года. В соответствии с поручением правительства, компания переориентируется на российские порты Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск.

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